L’Institut Valencià de Cultura presenta l’espectacle ‘R-flections’ de la companyia valenciana CocinandoDanza al Teatre Rialto. ‘Reflection’ és el reflex d’una imatge; reverberació de la llum; reflexió o observació sobre un tema; senyal d’alguna cosa; retorn del so, l’energia des d’una superfície... L’espectacle ‘R-flections’ indaga en aquests significats des dels conceptes d’identitat, diversitat i gènere, amb una reflexió dansada per mitjà de l’observació i el qüestionament del nostre lloc com a individus en la societat.

Una proposta escènica i coreogràfica destinada al públic adult en general, però amb especial atenció als adolescents i joves, una franja d’edat en què, segons l’última estadística de violència de gènere i domèstica de l’Institut Nacional d’Estadística, més augmenta el maltractament masclista. Com expliquen els seus creadors, Henar Fuentetaja i Miguel Tornero, en la societat actual hi ha una necessitat de reflexionar sobre aquestes temàtiques, ja que «els models clàssics de relacions, gènere, sexe i identitat humanes, assumits i reproduïts durant dècades, estan en dubte a favor d’un clar al·legat en defensa dels drets de diversitat identitària, sexual i de gènere, fins ara, majoritàriament silenciats pels constructes socioculturals imperants». Una reflexió que CocinandoDanza plasma en ‘R-flections’ per mitjà de la dansa contemporània, l’audiovisual, la paraula i la videoprojecció en temps real. La peça està subvencionada per l’Institut Valencià de Cultura i compta amb el suport de l’Ajuntament de Picanya. En aquesta peça, sis ballarins es pregunten sobre la pertinença, la construcció personal i la connexió amb el que ens envolta. Estableixen un diàleg entre el gènere i el sexe en una peça carregada d’experimentació i joc. Una creació a la qual s’han sumat diversos artistes com Tonino Carotone i el compositor Pietro Pirelli en la part musical; o l’artista visual Ricard Horta, catedràtic d’Educació Artística de la Universitat de València. CocinandoDanza és una companyia consolidada en l’escena valenciana. Des de 2013 desenvolupa el seu projecte artisticopedagògic per a difondre i promocionar la dansa amb especial atenció a públics diversos i poblacions que no siguen focus principals de producció cultural. La seua activitat pedagògica comprén des de tallers i docència en centres educatius fins a activitats de formació del professorat. Els seus espectacles, prop d’una desena de produccions, es caracteritzen per la seua visió humanista i inspiració literària i participen de manera regular en circuits i festivals nacionals i internacionals. En 2018 va ser una de les companyies de dansa amb més presència en els escenaris valencians amb el seu espectacle ‘Vida’ segons l’informe del Circuit Cultural Valencià de l’IVC, i en 2019 va rebre una nominació a millor ballarí (Miguel Tornero) en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes per ‘Estos días azules’. La seua peça ‘Kuzushi’ va ser seleccionada i premiada en el prestigiós Certamen Coreogràfic Burgos & Nova York amb el premi ‘SoloDos’.