La Federació Coordinadora de Muixerangues (FCM) va celebrar el 7 de maig la seua assemblea general, en la qual va triar una nova Junta Directiva. Pau Pertegaz, el nou president de la Federació, explica quins són els objectius i reptes del nou equip escollit així com la seua visió de la situació actual per la qual travessa el món muixeranguer.

Quina és la teua vinculació al món muixeranguer?

Tot va començar l’any 2012. He estat vinculat a diferents colles i des del primer instant la muixeranga va esdevenir una passió. Però com que diuen que no hi ha passió sense raó, també m’he implicat en uns quants projectes per a enfortir el moviment muixeranguer, com ara el diari digital Temps de Muixeranga o la pròpia creació de la Federació.

Com veus en aquests moment el moviment muixeranguer?

Abans de la pandèmia la muixeranga es trobava en el millor moment de l’època contemporània. Dos anys de restriccions sanitàries han fet molt de mal, a la muixeranga i a la cultura popular en general, la situació ja no és la mateixa. Però la tenacitat i la constància son virtuts dels muixeranguers i muixerangueres. Així que tot i que la represa costa, a algunes colles més que a d’altres, soc optimista. Espere que totes les muixerangues acaben recuperant l’activitat i a poc a poc tornem al mateix punt.

Quina valoració fas del treball de l’anterior junta?

Impecable, en un moment complicadíssim. Tot i les enormes dificultats que va representar la gestió de la pandèmia en el món muixeranguer, que va haver d’aturar l’activitat per complet durant un període massa llarg, han assentat unes bases sòlides per al funcionament de la Federació. Mai no els estarem prou agraïts.

Quina és l’aportació que penses que pot aportar la teua presidència i el treball de la nova junta a la federació?

Es fa difícil de dir, perquè encara no hem començat. El meu desafiament és aconseguir donar continuïtat al treball de l’anterior junta i fer aportacions que siguen valuoses per a les colles muixerangueres, escoltant primer la seua veu.

Quins són els reptes més importants que cal afrontar en els pròxims anys?

Per damunt de tot aconseguir que el moviment muixeranguer torne a l’estat anterior a la pandèmia i es puguen incorporar noves colles. Després hi ha qüestions en les que sempre es pot créixer: la presència als mitjans, particularment els mitjans públics valencians, les relacions amb l’administració valenciana, la presència de les colles en el calendari festiu de cada ciutat i poble, etc. Personalment m’encantaria poder celebrar una Diada de les Colles Muixerangueres. Un aplec anual, itinerant, en què les colles es puguen trobar per a fer muixeranga i celebrar juntes la seua pertinença al moviment.

De quina manera la FCM pot contribuir a que les colles recuperen la massa social perduda per la pandèmia?

Per mi és un dels aspectes cabdals, ara per ara. La Federació ja gestiona l’assegurança col·lectiva, la compra d’elements de seguretat passiva, com els cascs per a la xicalla, i té una àrea tècnica que pot contribuir a la realització de muixerangues més segures. Son elements fonamentals per al funcionament de les colles. Però és cert que ara la FCM ha de cercar maneres de contribuir a la recuperació de les muixerangues. Pense que la celebració d’una Diada de les Colles podria ser un pas important, però caldrà escoltar atentament que tenen a dir les colles al respecte. Segur que apareixen noves idees.

Quines raons donaries a alguna persona per animar-la a participar d’una muixeranga?

De raons n’hi ha moltes i molt diverses, probablement cada muixeranguer te’n donaria les seues. Apuntar-se a una colla muixeranguera vol dir participar d’una tradició genuïna valenciana, en un col·lectiu intergeneracional on tothom és benvingut i necessari. Però entrar en el món de la muixeranga per mi també representa un fet que et canviarà per sempre més, a tu mateix, en la teua relació amb els altres i amb el teu entorn.