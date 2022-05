El millor disseny de la Comunitat Valenciana serà un dels protagonistes de la primera edició de ‘The New European Bauhaus Festival’, que se celebra del 9 al 12 de juny. L’exposició «Premis ADCV 2022’ / ‘ADCV Design Awards» ha sigut inclosa en el programa com un dels ‘side events’ que s’organitzarà per la comunitat vinculada a la New European Bauhaus.

La mostra recollirà els treballs premiats en la VI edició dels Premis de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) i romandrà oberta al públic de l’1 de juny al 15 de juliol, en el centre d’innovació Las Naves. Amb aquesta exposició, Las Naves col·labora amb el sector del disseny per a potenciar l’estratègia d’innovació Missions València 2030. L’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana és un dels partner oficials de la New European Bauhaus triats per la Comissió Europea per a actuar «com a organitzacions promotores, gestores de la comunitat, òrgans de difusió i interlocutores clau al llarg de tota la iniciativa». Els partners van ser seleccionats en un procés, en el qual van haver de justificar la seua experiència i els seus mèrits vinculats als pilars del moviment europeu: sostenibilitat, inclusió, col·laboració i aliances, i qualitat i bellesa en els projectes. Guardons Els Premis ADCV 2022 es donaran a conéixer el 25 de maig, en una gala que reunirà, en el Teatre Principal de València, a professionals del sector, estudis i representants del món cultural, polític i empresarial. Es reconeixeran les millors propostes dels últims tres anys en els àmbits de disseny gràfic, digital, d’espais i de producte. La convocatòria de 2022 dels Premis ADCV ha batut rècord de candidatures, amb més de 550 dissenys presentats. Aquests treballs han sigut realitzats o difosos entre gener de 2019 i desembre de 2021 per estudis, professionals, estudiants o equips de disseny d’empreses de la Comunitat Valenciana. S’entregaran premis Or i Plata en 27 categories. A ells se suma, en aquesta edició, un nou guardó: el ‘Premi Impacte Positiu’, a projectes que contribueixen, de manera especialment destacable, a la millora de la societat i l’entorn. Els treballs han sigut valorats per un jurat integrat per dissenyadors. S’han organitzat en dos grups de treball. El primer, centrat en les categories emmarcades en ‘Disseny Gràfic i Digital’, ha estat integrat per Josep María Mir, director creatiu de Summa, Ena Cardenal de l’Anou, dissenyadora gràfica i directora d’art, i Jessica Travieso, cap de continguts i cofundadora de Awwwards. El segon, que ha avaluat les candidatures registrades en les categories de ‘Disseny de Producte i d’Espais’, ha estat format per Brigitte Sauvage, dissenyadora industrial i d’interiors, Javier Abio, cofundador i editor de Neo2 Magazine, i María Ruiz, de l’estudi d’interiorisme, dissenye industrial i arquitectura Lagranja Design. A més, en la cerimònia s’entregaran els guardons honorífics, atorgats per votació. Els Premis Honorífics ADCV 2022 són el dissenyador Paco Bascuñán Rams -a títol pòstum-, en la categoria de ‘Trajectòria Professional’, el Centre del Carme Cultura Contemporània, en la de ‘Entitats’, i l’empresa de mobiliari Actiu, en ‘Innovació’.