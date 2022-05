Hui, diumenge 22 de maig, el Palau de les Arts acull l’últim concert de la desena temporada de ‘Bandes a les Arts’, el projecte que gràcies la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i al Palau de les Arts permet oferir concerts oberts a tots els públics per part de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana emmarcats en la temporada de Les Arts.

La cita, com és habitual en el cicle de Bandes a Les Arts, consisteix en un doblet de concerts. Per a arrancar la jornada dominical, l’Auditori de les Arts acollirà en horari de matí, a les 12 hores, el concert de la Societat Musical La Llosa de Ranes. Aquesta actuació servirà com a punt àlgid per a celebrar una efemèride important, els 100 anys d’història que aquest 2022 compleix la societat musical. Per a això, ha preparat un concert especial amb una primera part dedicada a Giuseppe Verdi i una segona part, sota el lema «Jazz amb Xocolate», en el qual es comptarà amb la col·laboració especial del trompeta solista Raúl García «Xocolate».

Ja a la vesprada, a les 17 hores, sonaran les últimes notes de la desena temporada del cicle de la mà de l’Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d’Uixó. El seu concert, dirigit per Rafa Grau Vilar, abordarà valors propis del col·lectiu de les societats musicals de la Comunitat Valenciana com la igualtat de gènere o l’atenció a col·lectius en risc d’exclusió social a través d’una selecció de peces de ‘Carmen’ o ‘West Side Story’, entre altres obres.

Dos propostes que han sigut seleccionades seguint els criteris que caracteritzen al projecte en els quals es valoren tant la qualitat de la proposta com la integració del repertori dins de la programació lírica de l’auditori, coincidint amb els compositors programats per a cada temporada. Al costat d’això, totes les propostes que han format part d’aquesta temporada de ‘Bandes a Les Arts’ també han sigut triades tenint en compte altres factors com la innovació de la proposta i l’associació als valors associats al col·lectiu de societats musicals.

Amb això el cicle arriba a la seua fi havent deixat enrere grans concerts i una acollida immillorable per part del públic. La Societat Musical «L’Artística» de Chiva va ser l’encarregada d’inaugurar el cicle diumenge passat 23 de gener amb un programa basat en l’evolució del gènere musical escènic; li va seguir, el diumenge 10 d’abril, la Societat Joventut Musical de Faura en un concert que va explorar la figura de la dona a través de la sarsuela i de l’òpera; aqueixa mateixa vesprada va ser el torn de la Unió Musical d’Aldaia, amb el seu programa titulat ‘Una musa en l’escenari’.

Tres jornades de concerts que, igual que va succeir en edicions anteriors d’aquesta campanya, demostren que en el moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana el talent musical frega l’excel·lència. Al igual que la resta de concierts del cicle, les entrades per a assistir a aquestes cites són gratuïtes fins a completar aforament i podran recollir-se en taquilles del Palau de les Arts.

‘Cicle de Concerts de Cambra’

Aquest cap de setmana també acomiadem altra de les campanyes de concerts que ha protagonitzat el calendari musical, el ‘Cicle de Concerts CaixaBank de Música de Cambra de les Societats Musicals’. El cicle, part del programa CaixaBank Escolta València, va arribar ahir a la seua fi després d’omplir l’Alqueria Julià - Casa de la Música de música amb la realització de sis trobades musicals protagonitzades per grups de cambra de diversa tipologia (corda, vent-fusta, vent-metall, etc.) que sorgeixen de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

El colofó final d’aquest cicle va vindre de la mà del Quintet de Trompetes de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar, amb una actuació que ens fa pensar ja a la propera edició d’aquest cicle, obert també a tots els públics.