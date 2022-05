La sisena edició del Torneig de Dramatúrgia se celebrarà del 6 al 18 de juny en el Teatre Rialto de València. Organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), el torneig es una cita ineludible en el calenari escènic, on «huit dramaturgues i dramaturgs de Castelló, València i Alacant s’enfronten per parelles, a través de la lectura dels seus textos, en un ring de boxeig».

L’IVC presentarà hui la programació de la nova edició. Durant l’acte també es desvelaran els noms dels huit autors i autores que participarán en el torneig, que seran acompanyats pel mestre de cerimònies, Xavi Castillo; el coordinador, Gabi Ochoa, i el director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC, Roberto García. El torneig es dividirà en tres quarts de final, unes semifinals i una final, que tindrà lloc al Rialto el 18 de juny a les 19 hores. Borja López Collado, Adrián Novella, Mafalda Bellido o Juli Disla han sigut alguns dels guanyadors del torneig escènic.