La MICE, Mostra Internacional de Cinema Educatiu, repeteix un any més a València: se celebrarà del 19 de setembre al 2 d’octubre. El termini d’inscripció de les creacions, però, finalitza el dia 31 d’aquest mes.

Aquesta mostra d’audiovisual està orientada a alumnat, professorat i públic general, amb pel·lícules realitzades dins d’entorns d’aprenentatge. Creada a València l’any 2013 per l’Associació Cultural Jordi el Mussol, naix per la preocupació sobre l’educació en un moment en què l’obtenció del coneixement es du a terme mitjançant experiències intervingudes i dirigides amb una innegable influència dels mitjans de comunicació i les tecnologies audiovisuals. Posant l’èmfasi en la innovació educativa, s’ha anat alçant com un referent de l’educomunicació dins i fora d’Espanya, sent que és l’únic amb les seues característiques: un festival de cinema itinerant arreu el territori valencià.

Dins el marc del festival, es convoca el Premi Audiovisual MICE, dirigit a les produccions escolars que inclouen tant l’àmbit valencià com altres categories d’àmbit estatal i internacional.

MICE València, per a curtmetratges d’animació, ficció, videoclips o documentals realitzats en entorns educatius del territori valencià, preferiblement en valencià i amb una durada màxima de 15 minuts. Hi ha tres apartats: Educació Infantil i Primària fins a 12 anys; Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius fins a 18 anys i FPA; i Cicles Formatius Grau Superior i Universitat a partir de 18 anys. Inclou, a més, una altra categoria per a curtmetratges que promoguen la lectura de llibres –booktrailers–, amb una durada màxima de 3 minuts. Dos apartats: Educació Infantil i Primària fins a 12 anys, i Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i FPA.

MICE estatal, per a curtmetratges igualment d’animació, ficció, videoclips o documentals realitzats en entorns educatius de l’estat espanyol, en qualsevol llengua de l’estat. També s’estructura amb dos apartats per nivells educatius: Educació Intantil i Primària fins a 12 anys, i Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i FPA.

MICE Internacional, per a curtmetratges de qualsevol país i en qualsevol llengua. Consta de dues grans seccions: realitzats per professionals/adults dirigits a la infància i joventut, i realitzats per joves. A més, també es convoca el MICE-aiccv accessible (convocat conjuntament amb la Federació d’Associacions d’Implantats Coclears d’Espanya) i el MICE-cecv RqRqR (convocat pel Consell Escolar de la Comunitat Valenciana seguint la temàtica de la campanya RqRqR, «Repensem les relacions, representem altres realitats»).

Al web micevalencia.com hi ha totes les bases de cada categoria, així com informació sobre més activitats en el marc del festival i també les obres guanyadores d’edicions anteriors. MICE València és una gran oportunitat per treballar formats d’expressió com l’audiovisual, que cada vegada estan més presents a la vida dels més menuts no només a través dels mitjans de comunicació tradicional, sinó també a través de les xarxes socials.