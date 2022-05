La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, ha presentat l’informe d’activitats i resultats del Circuit Cultural Valencià de 2021, un projecte que enforteix la programació d’activitats culturals, especialment d’empreses valencianes, i que, a més, fomenta la vertebració cultural del territori valencià.

El Circuit Cultural Valencià va nàixer el maig de 2016. En 2021 ja en formen part l’Institut Valencià de Cultura, coordinador i impulsor del projecte, 88 municipis valencians, des de Vinaròs fins a Guardamar del Segura, i les universitats d’Alacant i Jaume I de Castelló.

En els 88 ajuntaments i dues universitats adherits al Circuit Cultural Valencià s’han programat 1.664 representacions, enfront de les 1.261 activitats programades l’any anterior. D’aquestes, 917 van ser d’obres de teatre, 145 de dansa, 117 de circ, 423 de música i 62 projeccions cinematogràfiques.

També els espectadors han continuat donant suport a aquest projecte cultural i han arribat a la xifra de 264.750 assistents a les activitats programades durant 2021. 80.979 espectadors més que en 2020.

El Circuit, posat en marxa i coordinat per la Conselleria de Cultura per mitjà de l’IVC, compta amb una inversió total de més de 7 milions d’euros, ja que, a més de l’aportació de l’IVC de quasi 1,7 milions d’euros, compta amb la contribució econòmica dels ajuntaments, amb més de 4 milions d’euros, i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb quasi 125.000 euros. Una inversió que es tradueix no només en el desenvolupament cultural per a la ciutadania, sinó en l’enfortiment del teixit professional, especialment de les empreses valencianes.

El 47% de les activitats programades han sigut en valencià, el 40%, en castellà, i la resta, en altres llengües.

Els espectacles de teatre més programats en 2021 han sigut ‘Família normal’, de L’Horta Teatre, amb 24 representacions, seguit de ‘Waterloo’, d’Albena Teatre, i ‘L’abraçada dels cucs’, de Cactus Teatre. També ‘Horta’, de L’Horta Teatre, ha sigut el més programat en el gènere de teatre familiar, amb 21 representacions, seguit per ‘Amic Frankie’ i ‘Puf’, els dos de JM Gestión Teatral.

La dansa l’encapçala l’espectacle familiar ‘LÙ’, de Maduixa, amb 12 funcions, i ‘València Dance Forward 2021’, amb 8. Altres espectacles de dansa amb gran nombre de representacions són ‘TràNSIT’, de CocinandoDanza, o ‘Bésame 2.0’, de Pepa Cases.

L’espectacle de circ ‘Royal Circ’, de La Finestra Nou Circ, ha sigut el més programat d’aquest gènere, amb 14 funcions. Va seguit de ‘Save the temazo.org’ i ‘Karpaty Cirqué’, de La Troupe Malabó.

La música l’encapçala Dani Miquel amb els seus espectacles ‘L’arbre generós’, amb 11 funcions, i ‘Desfem’, amb 9, seguits per ‘Flipa’, de Ramonets.

Finalment, el cinema ha tingut un clar protagonista, ja que, coincidint amb l’Any Berlanga, el Circuit va oferir, amb molt bona acceptació, un catàleg de títols com ‘El Verdugo’, la pel·lícula més programada, amb 8 projeccions, seguida per ‘La Vaquilla’ o ‘Plácido’. El cinema de producció valenciana també ha tingut gran demanda, amb ‘La boda de Rosa’ encapçalant el rànquing, seguida per ‘Coses a fer abans de morir’ i ‘La mort de Guillem’.

Abel Guarinos, director de l’IVC, juntament amb Chus Piqueras, coordinadora del Circuit Cultural Valencià, Francis López, programadora d’Aldaia, i Jordi Verdú, programador d’Alzira, ha presentat el balanç en el marc d’activitats de la 31a Mostra de Teatre d’Alcoi, que se celebra en aquesta localitat del 23 al 27 de maig.