L’Institut Valencià de Cultura ha posat en marxa al centre de recursos i mediació per a la dansa, Espai LaGranja, un taller d’experimentació tecnològica aplicada a la dansa del singapurés Choy Ka Fai.

Choy Ka Fai és un artista singapurés establit a Berlín. La seua pràctica artística multidisciplinària se situa en la intersecció de la dansa, l’art mediàtic i la ‘performance’. Demà, a les 11 h, Choy realitzarà un taller sobre dansa digital a Espai LaGranja.

En el centre de la seua investigació hi ha l’exploració contínua de la metafísica del cos humà. Per mitjà d’expedicions d’investigació, experiments pseudocientífics i ‘performances’ documentals, Ka Fai s’apropia de tecnologies i narratives per a imaginar nous futurs del cos humà.

Com els àmbits digital, virtual, immaterial o les expressions no humanes ens espenten a repensar i ampliar la noció del nostre cos? La idea de la coreografia posthumana es pot extrapolar del camp de la ciència-ficció, l’art contemporani i la filosofia, i proposar un estat alternatiu més enllà de l’ésser humà.

Choy Ka Fai veu la dansa com l’únic mitjà capaç de desenvolupar un cos del futur. D’aquesta manera, fusiona elements neurocientífics, com visualitzar les activitats cerebrals dels ballarins, amb tecnologia i moviment en l’escenari.

A més, com que suggereix possibilitats que semblen quasi absurdes, l’humor s’usa com un dispositiu per a desarmar i exposar simultàniament preconceptes cap a la dansa.

Els projectes de Ka Fai s’han presentat en importants institucions i festivals de tot el món, com Sadler’s Wells (Londres, el Regne Unit), ImPulsTanz Festival (Viena, Àustria) i Tanz Im August (Berlín, Alemanya).