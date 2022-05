La cantant mallorquina Maria del Mar Bonet se suma a l’Any Fuster amb un concert-homenatge a l’intel·lectual de Sueca, on cantarà dues cançons inèdites de poemes fusterians a La Rambleta. Estarà acompanyada pel guitarrista valencià Borja Penalba i el percussionista Antonio Sánchez. La mallorquina també interpretarà una composició de Matilde Salvador i la cançó «Homenatge a Teresa», d’Ovidi Montllor.

El concert, que tindrà lloc demà a La Rambleta a partir de les 20 hores, serà la clausura del festival Barnasants, que ha programat una trentena de concerts per diversos municipis de la C. Valenciana.

Penalba i Bonet protagonitzaren ahir una trobada amb la premsa per a parlar sobre el concert de València, una cita «molt especial» a causa de l’any fusterià. «Tocarem repertori del disc que hem fet junts, però també versions inèdites per l’adient homenatge a Joan Fuster. Per la nostra vinculació amb la poesia, era qüestió de mesos que versionarem alguns dels seus poemes», va explicar Penalba, qui va avançar la participació d’Ana Requena i Yolanda Bueso.

El guitarrista va explicar que «adaptar els poemes de Fuster a la música no és gens fàcil». «Tots els versos tenen musicalitat, però Fuster era molt lliure a l’hora d’escriure poesia. A més a més, Fuster no te una obra poètica massa extensa, aleshores, les nostres opcions eren reduïdes», explicava Penalba sobre la dificultat d’adaptar versos de l’escriptor a la música.

Per la seua part, Maria del Mar Bonet va assegurar que el concert és «especial» per a ella pel seu lligam amb Fuster i Matilde Salvador. «Tenia una relació molt estreta amb Matilde, ja que ella i la seua germana eren amigues de ma mare. Sempre que venia a tocar a València venien a veure’m», va afegir.

Respecte a la seua relació amb Fuster, la cantant mallorquina va revelar que es considerava com una «observadora» de la seua genialitat. «Quan el vaig conéixer em va semblar un home entregat als seus amics. Absolutament encantador. Jo sentia una reverència molt gran per ell, i quan això passa, sempre et paralitzes», va assenyalar. «Destacava per la seua tendresa i ironia».

Borja Penalba va aprofitar la trobada amb la premsa per assenyalar les coses que queden per fer a l’hora de promoure la diversitat de les cultures i llengües a l’Estat espanyol. «Maria del Mar Bonet pot programar més fàcilment concerts a Tunísia o Cuba que a Madrid», va lamentar el músic, qui alhora va reconéixer la tasca que fan grups com Zoo, que actualment actuen en territoris on no es parlà valencià.

