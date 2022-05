Les societats musicals es reuneixen a Segorbe per a abordar juntes el futur

Seguint l’habitual exercici de vertebració i organització territorial que les caracteritza, durant la jornada d’ahir dissabte, 28 de maig, les societats musicals de la Comunitat Valenciana es van donar cita per a celebrar la primera Assemblea General de 2022 de la Federació (FSMCV), que va tindre lloc a l’Auditori Municipal Salvador Seguí de Segorbe. Un dia en què ajuntar esforços per a continuar construint un gran futur per a aquest moviment que defineix i mou la cultura valenciana.

La jornada va marcar la primera vegada que representants de les societats musicals de la Comunitat Valenciana -que constitueixen més de la meitat d’estes entitats a Espanya- es reunien presencialment des de l’inici de la pandèmia. Així, després de més de dos anys en què les assemblees han transcorregut de manera online, els primers instants de la jornada van deixar una infinitat de postals de retrobaments i d’agermanaments. Presents en el 95% dels territoris valencians de més de 500 habitants, les societats musicals són una de les principals forces que mouen la cultura, l’educació, i la societat en el territori valencià. Un moviment que reuneix més de 43.000 músics, 60.000 alumnes i més de 200.000 associats. Unes xifres que obliguen la Federació a promoure un exercici d’organització i vertebració territorial modèlic, que s’evidencia en jornades com la celebrada ahir. En el transcurs de l’esdeveniment es van abordar assumptes d’especial interés per a l’entitat i el col·lectiu, entre els quals cal destacar, com és habitual, l’informe de gestió i actuació de la Junta Directiva corresponent a 2021, o el balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i execució del pressupost de l’exercici anterior. Al mateix temps, al llarg de la jornada van haver moments per a reconéixer la trajectòria i l’antiguitat d’aquelles societats musicals que han complit aniversaris rellevants. Reconeixements ben merescuts per a societats musicals com el Centre Artístic Musical de Bétera (50 anys), la Agrupació Artístic Musical de Tavernes Blanques (50 anys), la Unió Artística Musical d’Ontinyent (75 anys), la Sociedad Musical Nueva Artística de Anna (100 anys), la Unió Musical «La Primitiva» de Castell de Castells (100 anys), la Societat Musical La Llosa de Ranes (100 anys), l’Ateneu Musical de Cullera (125 anys), la Sociedad Musical «La Paz» de Sant Joan d’Alacant (150 anys), la Unió Musical d’Alaquàs (175) i la Asociación Músico Cultural Eldense Santa Cecilia (200 anys). De fet, al moviment, prop del 30% de les societats musicals tenen més de 100 anys d’història, algunes arribant a sobrepassar els 200 anys. Trajectòries amb impacte cultural en la història valenciana que van recollir moments d’aplaudiment en el matí d’ahir a Segorbe. Trobada de més de 450 músics Com a colofó final de l’Assemblea, la jornada d’ahir també va servir per a reunir les bandes de música de la comarca. La XXIII Trobada de Bandes de Música del Alto Palancia va recórrer els carrers de Segorbe amb l’actuació de més de 450 músics de les 14 societats musicals que componen aquest territori. Les bandes participants en la cita van desfilar des de diferents punts de la ciutat fins al Jardí Glorieta Botànic Pau, una trobada que va contar amb la participació de la Asociación Cultural Unión Musical de Caudiel, la Sociedad Musical de Geldo, la Unión Musical Santa Cecilia de Viver, la Sociedad Artístico Musical de Castellnovo, la Agrupación Artístico-Cultural «Virgen de Loreto» de Bejís, la Unión Musical y Cultural «Santa Cecilia» de Teresa, la Unión Artística Musical de Navajas, la Unión Musical y Cultural de Altura, la Unión Musical de Soneja, la Sociedad Musical y Cultural Otobesa de Jérica, la Sociedad Unión Musical de Azuébar, la Unión Musical de Sot de Ferrer i la societat musical amfitriona: la Sociedad Musical de Segorbe. La trobada va arribar a la seua fi amb el parlament d’autoritats i la imposició de corbatins a les societats musicals participants. Per a concloure l’acte, el Cor de la Capella Musical de la Catedral Basílica de Segorbe i la Banda de la Sociedad Musical de Segorbe, van interpretar l’Himne de Segorbe i l’Himne Regional de la Comunitat Valenciana, dirigits pel mestre Daniel Gómez Asensio. Un final immillorable per a un dia de retrobaments i sobre tot, molta música.