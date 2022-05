Serà una desfilada de diversitat cultural cosida sota el mateix patró: l’essència i l’orgull de barri. Del 3 al 5 de juny aterra al Cabanyal-Canyamelar de València el projecte cultural i artístic Ruge Rosario, i ho fa amb una tercera edició «excèntrica i idiosincràtica a parts iguals» capaç d’encaixar amb «l’eclecticisme dels qui viuen i conviuen» al districte mariner, assenyalen des de l’equip que fa possible el festival.

La seua posada en escena transita per les places del barri, amb la del Rosari com a eix. «Reivindiquem el carrer com a espai de trobada i alegria, i hi hem teixit una proposta artística diversa, inclusiva, de primer nivell i accessible a tot tipus de públics», afegeixen les impulsores de la cita, que compta amb el suport del Teatre El Musical.

Més d’una vintena de propostes construeixen un mapa sonor a cop de cúmbia, hip hop o reggae. També escènic i artístic, amb dansa, teatre, clown i art urbà. I tot això enriquit amb esdeveniments que sumen públic, afavoreixen la trobada i construeixen este pretès format de festes tradicionals de barri que s’amaga darrere de Ruge Rosario: dels mercats artesans als jocs creatius en família, les rutes gastronòmiques o els menjars populars. A la plaça i ‘a la fresca’.

La Dame Blanche, el projecte que dóna vida l’artista cubana Yaite Ramos, revelació del rap en parla hispana, lidera el cartell musical d’esta edició. La seua barreja de reggae, hip hop, dancehall i cúmbia fila una proposta polirrítimica que plasma la diversitat de Ruge Rosario. Eixirà a escena el dissabte 4 de juny (22.30, plaça del Rosari), donant pols a un cartell que aprofundirà encara més en esta mateixa jornada en els sons jamaicans de la mà de Cool Up ft Francisca (Cabanyal Reggae) i que s’amplia amb els ritmes balcànics i l’essència swing del sextet valencià Ainda Não (3 juny, 21.30 hores); i les sessions de Fonki Cheff Dj, Ruge Rosario Sound System i Xino Dj.

Tornen els ‘balconcerts’, el format mini llançat per desafiar els disgustos de la pandèmia, i que van triomfar entre el públic del festival. Ho faran amb Simón De Juan i Jorge Garay (4 de juny, 12.30 hores) i Ernesto Urra & Yoel González (5 de juny al migdia).

Però l’edició 2022 també va d’estrenes: naix la Banda Rosario, un projecte que ‘professionalitza’ el talent musical i de carrer dels joves del barri, i que debuta el divendres 3 de juny, a les 20.30 hores. Cultura per al barri, feta pel barri: és el que reflecteix esta banda musical d’arrels ‘cabanyaleres’. Una implicació veïnal de la qual beuen altres propostes d’arrelament de la cita: la Ruta de la Tapa (ja en marxa pels establiments del Cabanyal-Canyamelar), la Ruta d’Aparadors i la Ruta de Balcons «per deixar ben bonic el barri». Sense deixar de banda el propi cartell en format còmic que il·lustra el Me llaman calle, obra de les dissenyadores gràfiques i veïnes del Cabanyal Silvia Sánchez i Xus Pagán i que «transforma i enriqueix l’avatar rugidor de dona felina que ens identifica», expliquen des de l’organització.