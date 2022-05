En dies passats ha estat d’actualitat el tema del requisit lingüístic, en valencià, per a l’accés a la funció pública valenciana. Hi ha discrepàncies sobre l’exigència de certificats, segons el lloc que es convoque. La consellera de Justícia i Administració Pública, Gabriela Bravo, competent en el desenvolupament del reglament sobre l’acreditació lingüística, en valencià, dels/de les aspirants a treballar en l’Administració pública valenciana, considera que cal exigir, com a norma general, el nivell de valencià que garantisca i certifique el sistema educatiu.

Com a professional dedicat més de 30 anys a la promoció i ús del valencià considere que eixa posició és encertada i mesurada. A propòsit d’això, transcric una part d’un informe de 2019, sobre els certificats de coneixements de valencià, fet pel Cercle Isabel de Villena, perquè crec que és aplicable també ara: És necessari que els empleats públics en la Comunitat Valenciana coneguen el valencià. Per a això, cal continuar i aprofundir la formació en esta llengua per al personal de la Generalitat i la resta de les administracions públiques en el territori valencià. I cal establir un sistema d’incentius i estímuls que fomenten el coneiximent i l’ús del valencià en l’Administració.

Per a l’accés a la funció pública, cal establir un sistema d’acreditacions que avalue els estudis previs en valencià en l’ensenyament reglat, cosa que ja es fa, des de fa molts anys en l’homologació dels estudis de Primària i ESO (i, abans, en l’EGB) amb el Certificat de Coneiximents de Valencià B1 (abans, Elemental).

Però, fins que tinga efectes la Llei de Plurilingüisme, cal valorar, a efectes d’acreditació dels coneiximents de valencià, els títols de Batxillerat i de Formació Professional, amb l’assignatura de valencià cursada i aprovada, i els mateixos títols amb el valencià com a llengua vehicular d’ensenyament, i homologar-los amb el Certificat de Coneiximents de Valencià B2 i/o amb el C1, segons el cas.

Respecte als aspirants a la funció pública que no disposen d’estudis de valencià cursats i aprovats en l’ensenyament reglat, cal demanar el corresponent certificat de coneiximents de valencià, que pot ser substituïble per la superació de la prova de valencià convocada, a l’efecte, en el procés d’accés a la funció pública, o bé per l’obligació de posseir el corresponent certificat de coneiximents de valencià, ineludiblement, en el termini que es determine.

Als titulats en Primària o en ESO en línia en valencià/català, no se’ls demanen coneiximents de castellà per a l’accés a la funció pública espanyola, perquè se’ls suposen eixos coneiximents; i perquè, amb les assignatures de castellà aprovades, n’hi ha prou per a poder accedir a la funció pública. Igualment es deu actuar amb l’acreditació dels coneiximents de valencià.

El valencià és llengua oficial i pròpia de la Comunitat Valenciana; és primera llengua, juntament amb el castellà, i idioma inclòs en l’ensenyament obligatori i reglat. Per tant, no deu rebre, 38 anys després de la implantació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, el tractament de segona llengua. Més explicacions, també sobre els tortuosos exàmens i la complicada normativa, en pròxima entrega.