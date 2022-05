Fa una setmana que va acabar la Plaça del Llibre de Gandia. Amb l’ajuda inestimable de l’IMAB (Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de Gandia) i de tot el seu personal –en concret de la regidora Liduvina Gil–, aconseguírem crear l’ambient tan especial que caracteritza les «places», oferint a tots els habitants de la ciutat quatre dies de llengua i literatura.

I, ara, estem novament en camí. Del 3 al 5 de juny serem al sud del sud del nostre país, a la primera edició de la Plaça del Llibre d’Elx. Una fita d’enorme transcendència per a nosaltres per ser la tercera ciutat del nostre país, però també pel que fa a la vertebració a través de la llengua i la literatura.

Vora el Vinalopó, a la plaça de Baix, des del rovellet de l’ou d’Elx, les nostres autores i autors, editorials i llibreries es trobaran amb lectores i lectors il·licitans. Què ofereix la Plaça del Llibre a la ciutat d’Elx, a banda d’un retrobament de tots els actors del sector? Doncs, una llibreria amb més de 1.200 títols en llengua catalana gestionada per les llibreries Sèneca i AliTruc, més d’una dotzena de presentacions de llibres, animacions lectores i activitats al voltant del teatre.

«El teatre i la dramatització, des de l’oralitat a l’escriptura» és el lema que defineix la Plaça del Llibre d’Elx, una ciutat vinculada al teatre i a l’oralitat a través del seu Misteri, a què ens acostem amb el nostre tribut i homenatge.

La Plaça del Llibre és més que una fira o un festival, és una defensa de la llengua al nostre país. Allò que no es nomena no existeix. Necessitem imperiosament que la nostra llengua avance cap a la normalitat en tots els àmbits de la nostra vida. Nosaltres volem contribuir-hi des del nostre àmbit, que és la literatura, els llibres. Busquem la vertebració del nostre país facilitant les activitats literàries en la nostra llengua des d’Alacant fins a Castelló, passant per Elx, Gandia, València i enguany finalitzant a Sueca, com homenatge a Fuster.

Aquesta Plaça d’Elx és possible gràcies a la coorganització amb l’Ajuntament d’Elx –a través de la regidoria de Comerç, Eficiència energètica i Desenvolupament rural i el seu regidor Felip Sánchez–, gràcies al suport de la Generalitat Valenciana –mitjançant la direcció general de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport–, de la Universitat Miguel Hernández, l’Institut de Cultura Juan Gil Albert, del Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant, d’Acció Cultural del País Valencià, de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), d’El Tempir, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i d’Escola Valenciana. Una tasca col·laborativa que fa possible dur aquest festival literari, aquesta festa del llibre i la lectura per primera vegada a la ciutat d’Elx.