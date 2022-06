El Palau de la Música de València ha instal·lat panells perimetrals i superiors desmuntables al Teatre Principal per millorar l’acústica.

«Aquest divendres el públic podrà gaudir d’una gran millora acústica per a l’activitat simfònica en el Principal», assegura la presidenta de l’auditori municipal, Gloria Tello. El concert del pròxim divendres de l’Orquestra de València, sota la direcció del portugués Nuno Coelho i amb la presència del pianista Jan Lisiecki, podrà escoltar el Concert de piano n.º 2 de Frédéric Chopin, la Simfonia nº 2 del finés Jean Sibelius i la Simfonia núm. 1 «Oriental» de Josep Pons, i experimentar eixa notable millora.

La instal·lació s’ha efectuat en dues fases. La primera ha consistit en la col·locació de panells acústics perimetrals, amb forma trapezoidal, format per tres trams: el de darrere de 15 m de longitud, i dos laterals de 9 m cadascun. Estan formats per panells d’1,5 m x 2,5 m de policarbonat de 10 mm de grossària suportats per marcs d’alumini de 40 mm, subjectes sobre potes, la qual cosa permet un fàcil muntatge i trasllat.

Quant a la segona fase, respon la col·locació de panells superiors, format per 11 panells de fusta contraxapada de 10 mm de grossària i de dimensions d’1,22 m x 2,5 m, suspesos, mitjançant cables d’acer, de les vares del teatre. Estan col·locats en dos trams: un de posterior format per cinc panells i una longitud de 12 m, amb separacions d’1,5 m. Un altre posterior amb sis panells i una longitud de 14 m i una separació d’1,3 m. En total una superfície de 33,55 m² de material reflector. Tots dos trams estan separats entre si a una distància de 75 cm, la qual cosa permet poder utilitzar les vares d’il·luminació del teatre.