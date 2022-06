L’espectacle ‘La caravana de les flors’, que es representa en el monestir de Sant Miquel dels Reis del 9 al 12 de juny, és una obra teatral amb música i dansa que homenatja els que han lluitat i lluiten, de manera visible o anònima, per desenvolupar la seua identitat i orientació sexual amb els mateixos drets.

De l’evolució en la lluita del col·lectiu LGTBI+ per reconéixer la diversitat i de les noves formes, més fluides, d’enfrontar-se a la relació amb els altres i amb un mateix, parla aquest espectacle de Bramant Teatre.

Sobre un escenari instal·lat en el centre del claustre sud de Sant Miquel dels Reis, el públic troba una caravana, referència al carro i als antics camions en què viatjava La Barraca, el grup de teatre ambulant que van muntar Federico García Lorca i Eduardo Ugarte.

D’aquesta descendeix una ‘troupe’ formada per huit joves que visten vaporoses camises transparents, vaquers amb història, vestits de lluentons, minifaldes, elegants jupetins, etc. El seu aspecte és tan variat com la seua bellesa o la seua identitat i hi ha especialistes en danses urbanes, música, poesia, interpretació…