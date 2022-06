L’espectacle d’Escena Erasmus de la Universitat de València ‘El desig de la joventut’, que s’estrenà ahir en La Nau, tracta de respondre a aquest i altres interrogants coincidint amb l’Any Europeu de la Joventut. L’obra s’interpretarà a la sala Matilde Salvador hui i demà, a les 19 hores.

En l’any de la guerra europea, l’espectacle d’Escena Erasmus tracta temes com la dependència virtual, el canvi climàtic o la implicació política dels més joves, a més de reflexionar sobre la manera d’entendre la sexualitat. I tot partint d’un diàleg entre joves i dramaturgs que acaben de perdre la seua joventut. A més la gira ‘Les Europes Menudes’, d’enguany que portarà aquest espectacle, està interpretat per nou actors i actrius de sis nacionalitats europees diferents, a més d’una quinzena de municipis valencians.

Què desitgen els joves? Què esperen del futur? Què pensen de la guerra? La representació reflexiona sobre aquestes qüestions, mitjançant testimoniatges d’antics estudiants d’Escena Erasmus d’Ucraïna, Rússia i països de l’Est d’Europa que mostren la seua opinió sobre el conflicte amb l’objectiu de portar l’elixir de l’eterna joventut a tota la gent dels nostres pobles i brindar per la pau.

‘Les Europes Menudes’ és un projecte escènic promogut per l’Àrea de Cultura de la Diputació de València que recull l’esperit nòmada del teatre, amb una participació d’estudiants acollits per la Universitat de València dins del programa Erasmus+ i d’estudiants locals. La filosofia és establir un pont de diàleg, convivència i col·laboració entre un grup de joves europeus i la vida social i cultural de cadascun dels municipis que visiten, no només per dinamitzar-la sinó per oferir una via de possibilitats de creixement a través de la reflexió al voltant del paper de la cultura.