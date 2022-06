La muixeranga va sonar després de la missa funeral per Josep Lluís Bausset (Paiporta, 19 d’agost de 1910 - l’Alcúdia, 3 de juny de 2012). Hui fa deu anys que va faltar a l’edat de 101 anys. L’església de Sant Andreu i els carrers de l’Alcúdia vessaven multitud de llàgrimes com a l’últim adeu a una figura irrepetible. Allò que significa la paraula «homenot», com els Fuster, Sanchis Guarner, Estellés, Ventura, Ferrer o Valor. Va ser amics de tots ells.

«No he perdut un pare, ni heu perdut un referent, un model, un exemple. Al contrari, l’hem guanyat per sempre», va dir el seu fill durant l’homilia. Ara, Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat, apunta que el millor record d’aquest desé aniversari de la mort de son pare és «fer present el que va defensar tota la vida, la llengua i la cultura». A més de «fer realitat un país on la llengua siga respectada, els requisits lingüístics foren existents, amb reciprocitat amb les televisions, vaja igual que el que fa deu anys esperava».

Bausset va ser un dels primers valencianistes durant la República i a la dictadura franquista va ser un dels més implicats en la recuperació del valencià. El seu fill recorda que l’amistat amb Joan Fuster es va sellar en una pensió del carrer de la Mar, quan l’escriptor estudiava Dret a La Nau. «L’anomenaven la ‘pensió clorofil·la’ perquè no veien la carn».

«Contrasenya» fusteriana

La proximitat en l’Alcúdia i Sueca fa enfortir aquella relació. «Com se sap Fuster no obria la porta de sa casa a tothom. I ell ja havia quedat amb mon pare la «contrasenya» per obrir- la porta». També quan Estellés va viure a Benimodo, Bausset encara agafava la bicicleta per anar a casa del poeta.

Bausset venia a València dos dies a la setmana. El dilluns a la tertúlia del San Patricio -el restaurant de la plaça de l’Ajuntament-, on es trobava també amb Fuster i Vicent Ventura. I els dissabtes al Trinquet Pelayo. La seua columna «La partida del dissabte» en aquest diari va ser una de les col·laboracions més fructíferes de la premsa valenciana, i sempre en valencià des de les primeres a finals dels anys cinquanta.

Tenia cadira en el ‘palquet’ de Pelayo, en la càtedra. Va ser amic de molts pilotaris, perquè quan els criticava ho feia amb una elegància exquisida. Paco Cabanes ‘Genovés’ va ser un dels que estava al funeral de Bausset.

Basset-Bausset

«No era gens ordenat», admet Bausset fill, així que llibres, articles, correspondència, revistes i fotografies encara estan per catalogar. L’any 2001 es publicà D’un país que ja anem fent. Miscel·lània d’homenatge a Josep Lluís Bausset, i l’abril del 2007, en ocasió del tres-cents aniversari de la batalla d’Almansa, un centenar llarg de personalitats signaren el Manifest Basset-Bausset, de reivindicació de les institucions anul·lades pels decrets de Nova Planta. Un nom, que unia Bausset amb el general Joan Baptista Basset, el militar austriacista que va encapçalar la revolta valenciana contra Felip V.

Format en ciències i enamorat de les lletres

Llicenciat en farmàcia i en químiques a Madrid (1931), tornà a Valencià, i posteriorment estudià en règim lliure químiques, i n’obtingué la llicenciatura l’any 1936 per la Universitat de València. L’any 1932 i durant els anys de la Segona República participà en la campanya per a l’aprovació del projecte de l’Estatut d’Autonomia del País Valencià, dins de l’Agrupació Valencianista la Senyera (1932). Durant la dictadura fou un dels primers a fer ràdio en valència, i era el col·laborador degà de Levante-EMV, va ser professor de química a Tortosa, Xàtiva, Alberic, Alzira, Carlet o Carcaixent. El 1965 fou un dels que signaren el manifest «Més de 20.000 valencians demanen l’ús de la seua llengua als actes religiosos». Va ser un dels fundadors del Partit Socialista del País Valencià. Quan va fer 100 anys, l’Ajuntament de l’Alcúdia li va fer un gran homenatge on participaren el dolçainer Dani Miquel, l’escriptor Josep Millo, el seu biògraf, Santi Vallés, el pintor i escultor Manuel Boix.