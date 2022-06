Totes coincidim en que l’element més representatiu de les muixerangues són les torres humanes. No hi ha qui no s’emocione al veure la xiqueta coronar la figura i fer la cameta, i quant més alta estiga, millor. No obstant això, hem de tenir clar que aquesta tradició valenciana és molt més rica i tradicionalment consta de més elements a banda de la figura en alçada. Un d’aquests elements són els balls, els quals en el passat eren part essencial de les muixerangues: un seguit de passades de ball amb la torre com apoteosi final. Alguns d’aquests balls s’han conservat a Algemesí -el florete- o a l’Alcúdia, on els negrets encara desenvolupen una coreografia abans de coronar la seua campana de tres alçades. Aquests balls, però, no han estat incorporats plenament pel nou moviment muixeranguer. Alguns, com l’anomenat passeig de gegantets, són representats per algunes colles, però no és una tendència generalitzada.

La representació de balls, tanmateix, ha estat un tema present al debat muixeranguer i, a banda de la recuperació dels tradicionals, algunes colles van decidir elaborar-ne de propis. La pandèmia i les limitacions a l’assaig de les torres humanes han contribuït a desenvolupar aquesta idea, i el resultat ha estat l’aparició de balls de nova creació al si de les muixerangues.

Una de les colles que ha estrenat ball recentment ha estat la Jove Muixeranga de València, el qual s’estrenava públicament el passat novembre, durant la celebració de la seua diada a Benimaclet. Es tracta d’un ball grupal, de coreografia senzilla i amb música composta pel dolçainer Pere Ballester, qui defineix la dansa com «un ball coherent amb el que representa la Jove: permet la participació de molta gent i acaba en una apoteosi final», i és que aquesta composició finalitza amb un xicotet pinet aixecat enmig d’una corrua de balladors.

La Jove, però, no és la primera colla que elabora una nova dansa. La Conlloga Muixeranga de Castelló també va trobar en aquesta formula la manera de reunir-se durant la pandèmia mentre els assajos estaven limitats. En aquest cas van decidir fer una feina de recuperació i adaptació a tabal i dolçaina de partitures de la compositora castellonenca Matilde Salvador que ara serà interpretada per la Colla la Llavor d’Almenara. En quant a la coreografia, van comptar amb la col·laboració del grup de danses «Castelló», que va apostar per inspirar-se en danses de les comarques d’interior, sobretot, en la dansa guerrera de la Todolella per a l’èxtasi de la dansa, amb una xiqueta que és alçada talment com els guerrers dels Ports alcen a un dels seus a sobre de les espases. Aquesta dansa, que encara no ha sigut estrenada, es podrà veure per primera vegada durant la trobada muixeranguera que enguany es tornarà a celebrar a Castelló durant les festes de la Magdalena desprès d’anys d’ajornaments pe la situació sanitària.

El tema d’introduir elements innovadors dins d’una tradició tan arrelada com és la de les torres humanes, amb un elements molt ben definits, sempre és controvertit. No obstant això, la innovació sempre ha estat present i igual que en les darreres dècades s’han incorporat noves figures al repertori de torres humanes -sempre respectant l’essència de la tradició-, ara es comença a fer també amb els balls. Són danses, però, que s’enquadrarien dins del ritual de la muixeranga, malgrat ser de nova creació. Una cosa diferent seria aquelles danses que es fan desprès de l’actuació, buscant més el comboi i la cohesió del grup que no el rigor i la seriositat del ritus. D’entre aquestes danses fora de la tradició muixeranguera destaca la Polca d’ours, la qual algunes colles ballen per celebrar el final de les actuacions, a imitació del que fan alguns castellers catalans per cloure les seues diades. Una dansa d’aquest mateix tipus, senzilla, participativa i per fer comboi desprès de les actuacions, és la que també està preparant la Conlloga Muixeranga de Castelló amb la col·laboració del director de la banda municipal de la ciutat i que esperem veure ben prompte per celebrar una actuació reeixida.