Un embaràs desitjat

La primera vegada que el vaig veure, a l’ecografia dels tres mesos, em vaig pensar que era un submarinista.

Suposava que ens costaria quedar-nos embarassats, com la mitja dotzena de casos d’amics/coneguts que havien tingut fills més a prop dels quaranta que dels trenta, però tot va anar prou ràpid. A principis de l’estiu ens hi vam posar amb una barreja de por i disciplina. «I si no...?», «Hui hauríem de...», «Vols dir que això és un mareig?» Durant el viatge a Budapest que vam fer al juny, Geòrgia va tindre la primera falta i m’ho va dir una nit, quan ja estàvem al llit. «Estàs embarassada?», li vaig preguntar amb l’estúpid orgull d’haver fet la faena abans que la mitjana. «Encara és prompte per a dir-ho», em va frenar ella. Abans d’estar-ne segurs, s’havia de fer una prova fiable, però cap dels dos era capaç de comprar un test en una farmàcia hongaresa (gyógyszertár). O siga que vam esperar huit dies, fins a tornar a Barcelona, i llavors vaig córrer cap a una farmàcia. «Una prova d’embaràs, per favor», vaig demanar a la xica d’ulleres blaves de darrere del taulell. Ella em va mirar amb cara de circumstàncies. Potser no hi havia cap necessitat, però vaig afegir: «És buscat». Vaig tornar cap a casa amb el somriure de la farmacèutica i el test d’embaràs en una bossa de plàstic.

Amb un gest de pudor que feia temps que no era necessari, Geòrgia es va tancar al lavabo mentre jo m’esperava fora. Quan va obrir la porta, no em va dir res. Només em va mostrar la tira amb dues línies de color rosa, pràcticament roges.

–És que sí?

–Em sembla que sí.

Ensurt.

–Sí?

–Sí.

Vaig abraçar Geòrgia ben fort i li vaig estampar un bes. «Soc molt feliç», li vaig dir. Ho era tant, que vaig interpretar una espècie de dansa apatxe. Alçava els genolls ben amunt i feia anar els braços a dalt i a baix. Ieeha! Només vaig notar que Geòrgia no em seguia el corrent quan va deixar la prova a la caixeta. S’havia passat els botons dels pantalons i no botava d’alegria. Més bé calculava les conseqüències d’aquella notícia.

–En què penses?

–Hem d’esperar.

–Esperar què?

Amb la paciència d’una professora d’escoleta infantil, em va explicar que durant els tres primers mesos d’embaràs no és prudent dir-ho a ningú. «El fetus encara s’està assentant a la panxa...». Això sí, ja hi havia moltes coses a fer. Per a començar, havíem de demanar hora al metge. També calia pensar en la roba, els bolquers, les farinetes, els xuplons... I havíem de preparar la casa. On posaríem aquell fill, si el meu despatx ocupava la tercera habitació del pis?

–Ho has pensat, tot això? –Geòrgia es va aturar i, amb molta prudència, va afegir:– I li ho hem d’explicar a Sebastian. (La Sebastian Melmoth, la seua filla.)

–Anem a pams. –Aquesta crida a la prudència va ser la millor resposta que se’m va acudir.

El primer pas va ser anar al centre de salut. Una metgessa d’uns cinquanta anys, amb els cabells espantosament tenyits i ullets de son, la doctora Alameda, va sotmetre la futura mare a una bateria de preguntes. Necessitava saber quina edat tenia (38), per quants embarassos havia passat (1), si era al·lèrgica a algun medicament (no) o aliment (tampoc). Després de fer tot tipus de preguntes que podia resoldre llegint l’expedient, va preguntar si havia tingut alguna classe d’incidència. Quan Geòrgia va fer que no amb el cap, es va llevar les ulleres i va emetre una espècie de soroll («mgsè») que vaig traduir com: «Molt bé». Tot semblava en orde i, per tant, només li faria les proves protocol·làries. Per a començar, demanaria l’ecografia de les dotze setmanes i després aniríem veient com evolucionava.

–Tot clar? –ens va preguntar amb ganes de passar al següent pacient.

–M’he de fer l’amniocentesi? –va preguntar Geòrgia.

–En principi, no.

–No me la vull fer... –Geòrgia va fer un gest protector sobre la panxa.

En sortir del centre de salut, vam anar a esmorzar al bar de la cantonada. La tele escopint l’informatiu matinal en silenci, olor d’entrepans de truita i oficinistes exigint la seua dosi de cafeïna. Geòrgia no va voler un café amb llet (estava una mica marejada), però jo sí que en volia un. «I un croissant, per favor». Després que contestara un parell de correus electrònics amb el mòbil, li vaig preguntar què era allò que havien parlat amb la metgessa.

–El què?

–L’amniocentesi.

És una punció a la matriu per extraure una mostra del líquid amniòtic. Serveix per a determinar si elbebé té alguna malformació genètica, especialment la síndrome de Down, però té un risc. Li pot fer mal, a la criatura. No arriba ni a l’1% dels casos, però Geòrgia no volia córrer aquell risc.

–No me la jugaré.

Va ser llavors que me’n vaig adonar. Als meus ulls, aquella criatura era una promesa noble i optimista, la tombarella existencial de qui decideix abandonar una vida còmoda per a criar algú que ni tan sols coneixia. En canvi, Geòrgia havia anat un pas més enllà. Per a ella, aquell fill no era cap promesa, sinó la persona que li creixia dins. Ben prompte li demanaria xocolate havent dinat i mandarines a mitjan nit, però de moment es manifestava en forma d’una panxa cada cop més redona i unes lleugeres nàusees matinals. Als diàlegs que hi havia començat a establir, li explicava a quin món boig arribaria i li parlava de nosaltres. Del pare, de la germana, de la família i, sobretot, li explicava que ella (aquella veu que li parlava) era la seua mare. «Sempre em semblaràs la criatura més bonica del món, però seré disciplinada», l’avisava. Això la feia riure. «Ens estimarem amb bogeria».

Vaig ser conscient del que significava tot allò aquell matí, després d’eixir del centre de salut. M’havia ficat sucre al café amb llet i observava Geòrgia. Ella no m’ho deia, però estava espantada. Li feia por que el pare del seu fill fora un cretí.

A finals d’abril havia preparat una nit de divendres per a nosaltres sols. La filla de Geòrgia passava la nit a casa d’una amiga de l’escola de música (feia setmanes que planejaven celebrar una festa de pijames) i vaig aprofitar per a preparar un bon sopar. Quan havíem començat a viure junts, jo era un cuiner més que mediocre. Només sabia fer arròs bollit i bistec a la planxa, però amb els anys havia ampliat el meu repertori fins a convertir-me en un cuiner de menús de 4,7 sobre 5. Feia uns mesos que havia descobert el bloc «Pasta per a novençans» i m’encantava cuinar exquisideses amb sabor mediterrani. Aquella nit vaig decidir provar una recepta nova, pappardelle amb albergines i mozzarella, i la vaig acompanyar amb un vi blanc que m’havien recomanat al celler del barri, Els Bocois.

–És boníssim –va dir Geòrgia.

No només havia preparat el sopar, sinó una avaluació raonada sobre la nostra relació de sis anys. De seguida que vam començar a festejar, jo havia deixat la faena d’editor per a establir-me com a redactor freelance. El pla era límpid i il·lusionant. Dedicaria els matins a escriure textos d’encàrrec i les vesprades, a la meua novel·la.