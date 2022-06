La primera promoció del Grau de Dolçaina del Conservatori Superior Joaquin Rodrigo de València celebra el seu recital el pròxim dimarts 7 de juny. Serà a les 15 hores en l’auditori del conservatori i participaran els alumnes Carla Arocas, Cristina Martí, Toni Salvador i Rafa Soriano.

«Arribem a la meta. Després de quatre anys, els primers alumnes de l’especialitat de dolçaina es preparen per a fer el seu Recital Fi de Grau. Un fet històric pel que fa als estudis reglats de dolçaina. Amb la primera promoció d’alumnes escenifiquem per primera vegada el tancament del cicle acadèmic. Ara ja qualsevol alumne que plantege formar-se en la música tradicional valenciana amb la dolçaina, pot gaudir quasi de les mateixes oportunitats que la resta d’instruments. Iniciar-se en el Grau Elemental, seguir en el Professional i acabar en el Superior, ja no és un somni. És una realitat que cal celebrar», va escriure el claustre de professors de l’especialitat a les xarxes socials.

Segons l’organització, el concert serà «una mostra heterogènia on cada alumne, amb la seua personalitat interpretativa, ha escollit el seu repertori final de Grau. Cadascú d’ells porta el seu grup de músics col·laboradors per fer d’este recital una dia memorable».

L’especialitat va tancar el curs lectiu la setmana passada amb audicions que comptaren amb obres de Josep Cano, Raúl Ortiz Rivas, Guillem Ramiro Gandia i JM Peñalver.