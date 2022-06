L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia dependent de la Diputació de València, realitzarà el pròxim divendres, 10 de juny, un taller de Tik Tok titulat ‘Cremar el Maestrat filmat. Un taller de L’ETNO amb TikTok’, una proposta dirigida a adolescents i adults basada en l'exposició temporal El Maestrat filmat, que actualment es pot visitar a la sala Joan F. Mira de L’ETNO.

L'excepcionalitat i el valor de les imatges recuperades per al Maestrat filmat ens enfronten a uns documents d'incalculable valor patrimonial. Però, per sort o per desgràcia, molt han canviat els temps des que van ser gravades i molt més, respecte de les persones amb les filmacions.

Es proposa la realització d'una jornada entorn de la imatge-arxiu. Una sessió on poder reflexionar sobre l'ús de l'arxiu en l'audiovisual actual, alhora que s'experimenta amb esta mena d'imatges amb nous mitjans com per exemple, Tik Tok.