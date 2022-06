Arranca la XIX Campanya de Concerts d’Intercanvis entre Federacions

Amb el patrocini de l’Institut Valencià de Cultura, la històrica campanya de concerts que tendeix llaços entre les federacions culturals de la Comunitat, la XIX Campanya de Concerts d’Intercanvis entre Federacions, ha donat principi aquest 2 de juny. Aquesta programació de concerts compta amb la participació de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana (FFCV), la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT) i la Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana (FORPPCV).

Aquesta emblemàtica campanya de concerts, activa des de 2005, va repartir en la seua anterior edició 860 actuacions en 412 municipis de les tres províncies de la Comunitat Valenciana en els quals van participar més de 24.000 músics, involucrant a 175.000 espectadors, convertint-la en una de les campanyes de concerts més grans del circuit cultural anual en territori valencià.

Les actuacions d’aquesta edició de 2022 recorreran la totalitat de la geografia de la Comunitat Valenciana començant aquest mateix dijous 2 de juny i allargant-se fins a mitjan mes d’octubre.

Després de les dos últimes edicions marcades per la situació sanitària, en la qual aquesta campanya ha sigut adaptad, en la XIX campanya de Concerts d’Intercanvis 2022 es recupera el format original del projecte amb intercanvis musicals entre les entitats participants. Per això, cada participació en la campanya suposarà la realització de dos concerts. D’una banda, l’entitat sol·licitant haurà d’organitzar un concert en el qual també participe una altra de les entitats recollides en les presents bases. El concert conjunt haurà de ser respost, al seu torn, amb la participació en una actuació organitzada per aquesta altra entitat.

La campanya consta de dos períodes de sol·licitud, en funció de les dates de realització dels concerts, amb la finalitat d’agilitzar els tràmits a les entitats participants. El segon termini d’inscripcions ja es troba obert i es prolongarà fins al dia 20 de juny per a aquells concerts a celebrar entre el 22 de juny i el 13 d’octubre.

Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, ha explicat com aquesta campanya d’intercanvis «suposa un impuls per a l’activitat de les formacions musicals de les diferents federacions que participen i els estimula a compartir i créixer conjuntament, creant noves sinergies i col·laboracions que a més donen lloc a un circuit de concerts ja consolidat i molt ben rebut pel públic».

Per a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, «la Campanya d’Intercanvis suposa una de les cites més esperades de l’any per al nostre moviment, proporcionant una agenda de concerts estable i molt necessària durant els mesos d’estiu oberta a tota mena de públics de les nostres tres províncies». «És una campanya que ens fa especial il·lusió perquè ens permet obrir-nos a altres entitats i gaudir d’aqueixa sinergia que es produeix en celebrar concerts en els quals participen unitats artístiques de diversa naturalesa que conformen la nostra cultura valenciana, molt important per a mantindre aqueix sentiment de germanor entre aquestes històriques federacions», afig la presidenta.

Fins a octubre es realitzaran concerts en tota la geografia.