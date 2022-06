Fa poquíssim que l’amic Vicent Baydal acaba de traure un nou volum d’història divulgativa que, sota el títol ‘Matèria de València. Fets i personatges sorprenents de la nostra història’ (València, Drassana, 2022), conté una sèrie de capítols que prenen com a eix algun esdeveniment històric poc o molt conegut, i, convenientment contextualitzat i comentat per l’actual cronista de València, esdevé un relat de lectura agradable, que t’endinsa en cadascun d’aquells esdeveniments o personatges, amb una remarcable claredat i un bon rigor. Com a bon divulgador, Baydal també sap buscar els temes que poden ser més «atractius» al lector mitjà -i és que això existeix- i sap presentar les qüestions tractades amb la frescor de la crònica periodística -no debades molts dels treballs allà aplegats provenen d’una anterior vida en la premsa periòdica- i acompleixen, encara, la funció de fer-nos passejar per la història valenciana des dels temps fundacionals de l’antic regne de València fins al franquisme.

El volum, doncs, comença presentant-nos Ginesa, l’amant alzirenya de Jaume I i mare d’un seu fill il·legítim, continua amb un capítol on explica breument l’origen del rat penat com a emblema dels valencians, s’acosta a sant Vicent Ferrer, a Margarida de Prades i a Enyego d’Àvalos, al Tribunal de les Aigües i a alguns pirates que navegaren per la nostra mar -i amb això tanca el període de l’edat mitjana-, per passar, tot seguit, a parlar-nos de les Germanies, de la persecució de la sodomia en l’edat moderna principalment, la conspiració morisca d’al-Garró, el 1571, algun descendent del papa Borja al nord d’Àfrica -on anà a parar després de l’escàndol de les seues pràctiques sexuals a Madrid (i en altres llocs, supose)-, i el delicte de sol·licitació en monges i dones seglars valencianes. Amb això es clou una part que podríem dir que està dedicada al món valencià foral. Després comença una altra part on es parla de la presència de valencians en els processos independentistes dels Estats units i Cuba -amb Martí-, i es torna de seguida a la cosa local: Blasco Ibàñez i un quasi desconegut Josep M. Macià. El xiquet de Simat, falles a Tarragona, dones represaliades pel franquisme, valencians als camps de concentració dels nazis, el cantant Raimon a Mèxic i Maria Ibars i Carmelina Sànchez-Cutillas, tanquen el volum. Com es pot veure, n’hi ha de tot i per a tots. La divulgació de la nostra història és, sense cap dubte, una necessitat en aquesta societat nostra que, cada dia, perd més no sols els orígens i la identitat -per dir-ho amb les paraules justes, sinó, fins i tot, el nord i l’oremus. Tot el que siga transferir coneixements, cal saludar-ho amb entusiasme. I més, s i hi ha rigor.