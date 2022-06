«La serigrafia artística en el palmito publicitari» és el títol de l’exposició que acull el Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA), amb l’objectiu de mostrar l’aplicació de la impressió serigràfica en l’elaboració de palmitos destinats a la publicitat. Una mostra única que romandrà oberta fins al 4 d’agost. Una exposició comissariada per la historiadora de l’art Mireia Fernández Sánchez, autora del llibre Un mundo de abanicos. Catálogo ilustrado del MUPA.

El MUPA ofereix visites guiades per a escolars i població en general per a veure aquesta mostra.

La indústria del palmito, assentada a Aldaia des del segle XIX, ha sabut adaptar-se al llarg del temps a les exigències del consum. Més enllà del ventall purament artesanal, els palmiters han explotat les possibilitats industrials de la litografia i la serigrafia per a confeccionar palmitos destinats a la publicitat comercial. És a dir, el palmito utilitzat com a objecte de comunicació massiva per a promocionar marques comercials, productes, esdeveniments econòmics, culturals i esportius, souvenirs per a turistes, i fins i tot celebracions socials com noces, batejos, comunions o festes singulars.

L’exposició, distribuïda en 12 panells explicatius, explica l’evolució de l’art de la serigrafia des del seu naixement al Japó Meiji, passant per les primeres aplicacions de la serigrafia industrial als EEUU entre 1906 i 1910 fins arribar a la seua expansió a Europa en la cartelleria publicitària i també en la impressió del país del palmito.

Aparells de la impressió

Igualment, l’exposició incorpora diversos aparells de la impressió serigràfica aplicada al palmito, a més de 40 ventalls publicitaris singulars elaborats per palmiters d’Aldaia, València i França que formen part de la col·lecció permanent del MUPA. Entre els artefactes curiosos destaquen una màquina manual de serigrafiar palmitos anomenada «el polp», que ocupa una part important de la sala, pantalles d’estampació serigràfica de palmitos, així com fotolits, una insoladora d’impremta i rasquets de serigrafia. Eines totes elles que permeten l’acabament final d’estampació serigràfica sobre els països de palmitos de tela o bé de paper.

El país del palmito visualitza fàcilment la marca de qualsevol empresa i els palmiters han sabut aprofitar les possibilitats que ofereix la serigrafia per a oferir regals promocionals ajustats a les necessitats dels clients. De fet, l’exposició arreplega 40 palmitos de marques comercials conegudes (Nivea, Ballantines, Gas Natural, Fino Quinta o Camel) i ventalls de grans esdeveniments històrics com les exposicions regionals de València de 1883 i 1909, el Mundial de Futbol de 1982, l’Exposició Universal de Sevilla de 1992, la Copa Amèrica 2007 o la St. Maarten Heineken Regatta de 2014 (el major esdeveniment esportiu marí del Carib), a més del palmito oficial commemoratiu de la primera presidència espanyola de la Unió Europea en 1989.

L’exposició ha comptat amb les aportacions dels palmiters aldaiers Abanicos Taberner, Abanicos Folgado, Abanicos Blay Villa, Abanicos Pascual Rudilla i Abanicos Manuel Rochina, a més de les cessions particulars de Juan Manuel Cobo, el calador Francisco José Garrido, la historiadora Mireia Fernández, el serigrafista Ignacio Sánchez i l’empresa Serigrafia Patraix.

Les exposicions de la modernitat

Les exposicions regionals de València de 1883 i 1909 foren una icona de la modernitat valenciana. L’Exposició Regional d’Agricultura, Indústria i Arts de València de 1883, organitzada per la Real Societat Econòmica d’Amics del País, va ser un dels grans esdeveniments econòmics de la seua època. Un palmito pericó (61x 30, cm) amb doble país de paper imprès, cedit al MUPA per Francisco José Garrido, mostra en l’anvers diversos pavellons de l’exposició amb personatges deambulant vestits a la moda de l’època. En el revers del ventall apareix el pavelló dels palmiters José Colomina i Sebastián Domínguez. Ocupa el centre una vitrina repleta de palmitos oberts, de diferents materials i motius decoratius. Davall, apareix la inscripció «Exposición Regional de Valencia 1883». Aquest palmito va ser fet en la Casa Colomina per a repartir com a propaganda del seu negoci.

Anys després es va celebrar l’Exposició Regional Valenciana de 1909, un esdeveniment comercial i industrial on els palmiters valencians muntaren el seu propi pavelló. Un palmito tipus baralla (33 x 18 cm), cedit al MUPA per Juan Manuel Cobo i elaborat amb fusta de fruiter, mostra el cartell publicitari de l’exposició dissenyat pel pintor i cartellista Vicente Climent Navarro (1872-1923). El cartell representa el comerç oferint una corona de llorer a l’agricultura, a la ciència i a les belles arts.