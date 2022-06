Dilluns passat esta columneta es titulava «Cal un requisit lingüístic vinculat al sistema educatiu». Em feia ressò del tema del requisit lingüístic, en valencià, que s’ha de tindre per a l’accés a la funció pública valenciana en general. Em referia també a la posició de la Conselleria de Justícia i Administració Pública en el sentit que cal demanar, com a norma general, el nivell de valencià que garantisca i certifique el sistema educatiu, criteri que trobe correcte, en general, a banda del nivell o acreditació que s’ha de tindre en places específiques d’administració especial. Insistisc en això.

Per a accedir a la funció pública en la Comunitat Valenciana han de ser suficients els estudis de valencià que oferix l’educació reglada, després de trenta-huit anys d’establiment del valencià en l’ensenyament, en les seues distintes etapes. Sense necessitat de cap acreditació més, llevat de determinats casos especials, en l’ensenyament i altres específics. De la mateixa manera que per a l’accés a l’Administració pública espanyola, en general, a ningun espanyol se li demanen certificats de castellà, perquè se li suposa el coneixement de castellà, havent fet els estudis reglats en qualsevol escola, institut o universitat espanyola.

Els certificats de coneixements de valencià podien ser pertinents fa anys, en els huitanta/noranta, però no tant ara que fa quasi quaranta anys que, afortunadament, tenim la nostra llengua en l’ensenyament, en general. Cas a banda, són els que no ha tingut valencià en l’ensenyament, que cal tindre en compte també. I l’ús del valencià ha de ser obligatori en l’administració valenciana.

Cal donar valor al valencià de l’ensenyament, però amb l’exigència de determinats certificats acreditatius, a banda del sistema reglat, pareix que no se li’n done (només a l’Elemental o B1) prou. Es diu, des dels estaments amb «poder lingüístic» i des d’espais essencialistes, que l’alumnat no ix ben preparat de valencià dels estudis reglats. Cal preguntar-se per què no n’ixen preparats els estudiants valencians. Segurament és cert, però això és una altra qüestió demostrativa de la complicada i artificiosa normativa que tenim, només per a especialistes, que cal anar reformant, com ha anat fent l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i deu seguir fent. I per a compensar eixe «dèficit» de formació lingüística la joventut se la sotmet a exàmens complicadíssims, basats en un model lingüístic, en gran part irreal, apartant molt del valencià real, natural i genuí, qualificat de dialectal, secundari, col·loquial, etc.

Un altre argument a tindre en compte, a l’hora de les valoracions, és que el valencià és llengua pròpia dels valencians. I, juntament amb el castellà, primera llengua, i no se l’ha de considerar, per als titulats acadèmicament en la Comunitat Valenciana, amb els criteris de segona llengua, amb les qualificacions pròpies del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, com està fent-se, no valorant com pertocaria els estudis de valencià del sistema educatiu valencià. Tindre competència en valencià ha de ser un reconeixement i un premi. I esta llengua no ha de ser mai una barrera ni un salt d’obstacles. I cal fer més fàcil el valencià. En tots els sentits.