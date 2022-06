Arriba la segona entrega dels nostres valencians il·lustres guanyant Premis Nacionals, atorgats pel Ministeri de Cultura i Esport. Fins que s’anuncien els guardonats, farem un repàs dels valencians que han guanyat el Premi Nacional, hui: d’Il·lustració.

València és terra de músics, de flors, de colors, i de tants colors! Gaudim d’una tradició i d’uns referents en la il·lustració molt rellevants. Des del 2008, que es va crear el Premi Nacional d’Il·lustració, quatre valencians –igual que al còmic– han estat reconeguts amb les seues obres.

Premi Nacional d’Il·lustració 2009

Nascut a Asp, Alacant, el 1942. Estudia a l’Escola d’Arts Aplicades de Múrcia i a l’antiga Facultat de Sant Carles de València, especialitzant-se en Pintura i Gravat. És Catedràtic de Dibuix, director d’art, ha il·lustrat per a diverses revistes i editorials i ha participat en nombroses exposicions col·lectives i individuals. Les seues composicions ofereixen molt de color, mitjançant aquarel·les líquides.

Premi Nacional d’Il·lustració 2010

Nascuda el 1961 i llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. És il·lustradora, escriptora i pintora. Col·labora en diverses revistes i diaris i ha exposat la seua obra a ciutats com Ginebra, Madrid, Nova York o Barcelona. El guardó li fou atorgat «pel conjunt de la seua obra».

Premi Nacionald’Il·lustració 2019

De formació autodidàctica, naix el 1954 a València. El seu treball se centra en el sector infantil i juvenil amb il·lustracions per a llibres, jocs, quaderns didàctics, tallers, etc. Habitualment forma tàndem amb l’escriptor també valencià Carles Cano. A més, ha estat cofundador, president i vicepresident de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i cofundador i secretari de la Federació d’Associacions d’Il·lustradors Professionals. El jurat li atorgà aquest guardó «per mantenir la qualitat i la frescor al llarg d’una trajectòria de més de quaranta anys amb un estil característic. Per la seua lleialtat a la línia i la geometria assimilada d’algunes de les avantguardes històriques de les Arts Visuals impulsant així la professió i la il·lustració infantil i juvenil».

Premi Nacional d’Il·lustració 2021

Natural de València, de l’any 1939, cursa Belles Arts en l’antiga Escola de Sant Carles i més tard en la de Sant Ferran a Madrid. Il·lustradora, escultora i pintora, va participar activament en la creació de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Madrid. La seua obra és molt extensa i la seua trajectòria acumula dècades de treball. El guardó se li atorgà l’any passat «per la seua dilatada trajectòria de gran qualitat gràfica, que va començar els anys setanta, sent una de les il·lustradores que marcà el rumb de l’àlbum il·lustrat en Espanya en un moment en què començava a despertar el sector editorial i molt especialment el del llibre infantil. Dedicà la seua energia i experiència a lluitar pels drets dels professionals de la il·lustració participant de l’associacionisme a Espanya. Ha influït en generacions de lectors, sent un referent indiscutible i fent una gran tasca pel foment de la lectura».