El director del Consorci de Museus i del Centre del Carme Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont, participa aquesta setmana a París en el simposi ‘Corrents del món’ (‘Courants du monde’) organitzat per la subdirecció d’Assumptes Europeus i Internacionals del Ministeri de Cultura de França. En aquesta edició, el programa té com a tema central ‘Les estructures culturals al servei del desenvolupament territorial’ i ofereix un acostament a la política cultural de França com a vertebradora de les diferents àrees del país.

El seminari està organitzat pel Ministeri de Cultura i Comunicació francés com a part dels seus programes d’acollida a professionals internacionals de la cultura, que s’emmarca en els actes organitzats amb motiu de la presidència francesa del Consell de la Unió Europea en 2022. Durant deu dies, del 6 al 17 de juny, el programa reuneix a París, i en algunes zones rurals de França, una trentena de professionals internacionals de la cultura de parla hispana i anglòfona, per a donar-los a conéixer els factors clau d’una política territorial centrada en la cultura. A través de taules redones, visites i tallers, els participants comparteixen experiències, coneixements, pràctiques i projectes, i d’aquesta manera fomenten la generació de xarxes professionals entre França i altres països, i també entre els participants. «Des del Consorci de Museus treballem per a donar suport i visibilitat a l’activitat cultural més enllà de les capitals de províncies, per a integrar-nos en la totalitat del territori. Les nostres convocatòries de creació, els nostres programes expositius i els nostres programes d’art i escola es desenvolupen en uns setanta municipis de la Comunitat Valenciana cada any, posant especial èmfasi en les àrees rurals», comenta José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus i del Centre del Carme. Pérez Pont també ha valorat que «és un privilegi ser l’únic representant espanyol invitat a participar en aquest seminari, la qual cosa posa de manifest que el model de gestió que vaig començar a desenvolupar l’abril de 2016 comença a ser valorat fora de les nostres fronteres, alhora que suposa un reconeixement que ens invita a continuar avançant en aquesta fórmula de treball. Aquests dies estem coneixent a fons com França vertebra la seua política cultural en els diferents territoris i al mateix temps intercanviem experiències amb professionals d’altres països, amb els quals podrem desenvolupar futures aliances i col·laboracions que beneficiaran el teixit professional de la cultura valenciana». El programa està dirigit a professionals d’alt nivell de tot el món, com ara directors d’institucions culturals, gestors culturals governamentals i responsables de l’elaboració i gestió de polítiques culturals, que es dediquen a la gestió de projectes culturals amb impacte en el desenvolupament del territori. Els participants invitats procedeixen d’Argentina, Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, Equador, Emirats Àrabs, Egipte, Espanya, Estònia, Guatemala, Irlanda, Letònia, Lituània, Nicaragua, Nigèria, Uganda, Romania, Eslovàquia, el Salvador, Tunis i Vietnam. ‘Corrents del món’ també inclou visites a projectes de referència i espais culturals innovadors com les ‘micro-folies’, l’abadia de Royaumont reconvertida a centre internacional per a artistes de música i dansa, Universcience, o el MuCEM, primer museu dedicat a les cultures del Mediterrani, La Fabuleri, Fundació Camargo o Acelem i els espais de lectura de Marsella, entre altres.