El sistema social en què vivim s’ha empassat el famós doctor Sanjuan i la seua campanya de sóc major, però no idiota; això s’hi veu en el canvi produït en el missatge d’aquest benemèrit senyor. Inicialment, alguns vam creure que la fulminant recollida de signatures en què participàrem, recolzant la reclamació perquè els bancs ens atengueren als majors directament, anava a produir efecte i la reacció de la vicepresidenta Calviño i d’altres factòtums, semblava que ho confirmaven. Pensàrem que als majors que som víctimes de la bretxa digital, ens atendrien com abans, personalment i amb paciència, perquè la major part de nosaltres vivim en la inòpia d’internet i la banca on line. Aquest invent és per a la gent més jove, perquè la majoria dels milions de majors no és possible que n’aprenguem.

Veig, però, que els bancs no han modificat la seua actitud displicent i llunyana i que tot continua igual. Els més crèduls diuen que els banquers estaran pensant com humanitzar-se, com redissenyar una relació entre els majors i la banca més facil i més clara. Els més incrèduls pensem que no, que no estan fent res del que somiàvem, ni ho faran mai. Als poderosos del negoci bancari, els majors els la bufem. Segurament han fet càlculs i han arribat a la conclusió que no paga la pena invertir ni un gallet amb nosaltres, i que l’únic que hem de fer és cobrar la jubilació a través d’ells, pagar els rebuts i callar... Com aquesta gent és tètrica, ens veuen de capa caiguda i ja no mouen un dit per nosaltres.

Jo encara tinc gravada la imatge d’una velleta que anava cada mes a la caixa d’estalvis amb la llibreta, demanava pels seus diners, se’ls contava a part i com no li’n faltava ni un, tornava a ingressar-los, quedant-se uns quants doblerets «per als nèts i nètes, quan venen a veure’m». Això ja no és possible i ja sabem que no tornarem a veure estampes humanes en els bancs. Per arrodonir-ho, Sanjuan ha canviat el discurs i ara diu que la gent major si que podem aprendre a operar on line. A què ve aquest canvi? Tota la gent major no podem aprendre informàtica, com saben els bancs i la senyora Calviño. És clar, però, que també saben que als majors ens poden continuar prenent el pèl, impunement, perquè ja no tenim escapatòria, i ho fan!