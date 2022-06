El Centre del Carme Cultura Contemporània presenta ‘Play with Design’, una exposició que posa de manifest el caràcter lúdic del disseny per mitjà d’una nodrida mostra del treball de diferents professionals que són tot un referent a escala internacional. Una mostra comissariada per l’estudi Milimbo i produïda íntegrament pel Centre del Carme, és una invitació al joc per a tota la ciutadania, i que es podrà visitar en la sala Carlos Pérez del CCCC del 23 de juny al 23 d’octubre, com a part del programa oficial de World Design Capital València 2022.

«El disseny és la forma d’art que està més present en el nostre dia a dia i que, a més, arriba a nosaltres des de la infància. Aquesta exposició convida a reflexionar sobre la part més lúdica, divertida i fins i tot infantil dels objectes que ens envolten, així com del mateix procés creatiu dels dissenyadors i dissenyadores. Per a fer-ho, comptem amb una cuidada selecció de peces d’alguns dels dissenyadors internacionals més destacats de tots els temps, que ens conviden a sorprendre’ns i tornar a ser xiquets per mitjà del joc i descobrir el treball de disseny que hi ha darrere de cadascun d’aquests», assenyala el director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont. ‘Play with Design’ recorre l’obra de mestres del disseny com Fredun Shapur (Sud-àfrica), Ken Garland (Regne Unit), Patrick Rylands (Regne Unit), Cruz Novillo (Espanya), Antonio Vitali (Suïssa), Libuse Niklová (Rep. Txeca), Bruno Munari o Enzo Mari (Itàlia), així com alguns referents més actuals com Séverin Millet (França), Damien Poulain (França), Isidro Ferrer (Espanya), Vincent Mathy (Bèlgica), Richard McGuire (Estats Units), Paul Farrell (Regne Unit), Héctor Serrano (Espanya), Pep Carrió (Espanya), Floris Hovers (Holanda) i Raquel Franjul (Espanya). Una selecció de creadors que comprén de la il·lustració al disseny escènic, del ‘papier découpé’ a la ceràmica, del signe gràfic al joc de combinatòria. Alguns d’aquests dissenyadors han creat expressament per a la mostra una sèrie de jocs amb què el visitant podrà interactuar i deixar de ser un mer espectador per a convertir-se en part activa de l’exposició, una mostra tangible de la capacitat didàctica del disseny. Després de la inauguració de la mostra, els dies 24 i 25 de juny se celebraran dues jornades amb tallers, xarrades, una visita guiada i una trobada amb alguns dels dissenyadors participants. Jugar i dissenyar ‘Play with design’ treballa sobre la semblança entre el procés de creació de jocs dels xiquets, i el procés creatiu del dissenyador. La cerca de materials, l’elecció de sistemes de construcció o l’establiment de regles són només alguns dels punts comuns entre els dos. A més, tot disseny porta implícit un gen lúdic, que estableix una comunicació amb l’usuari i la societat.