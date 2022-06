Una campanya per a omplir de música, en els seus més variats formats, tot territori valencià. Així és la Campanya d’Activitats comarcals de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana que activa i dinamitza les 30 comarques sobre les quals s’estructura la Federació, vertebrant el territori. Així és, des de fa ja més de 20 anys, aquesta campanya duu a terme la Federació amb el recolzament de l’Institut Valencià de la Cultura i que és considerada una de les més arrelades, tant per l’alt nivell d’involucració que genera entre les societats musicals com per ser la que major participació ciutadana promou.

Des de fa algunes setmanes, la nova edició d’aquesta històrica campanya ja està de nou en marxa després d’un període en el que la situació sanitària ha impossibilitat la realització d’aquest tipus d’activitats musicals, en les que la tònica general és l’encontre de joves músics, mitjançant activitats col·lectives que fomenten la participació, la cohesió comarcal de les societats musicals, la convivència i la germanor entre els milers de músics que les integren. Així, el territori valencià es va dinamitzant amb activitats promogudes per les seues societats musicals que celebren la seua passió amb ritme. Per exemple, la comarca de l’Horta Nord va ser la primera en encetar aquesta campanya de 2022, organitzant la XI Trobada d’escoles de música, bandes i orquestres juvenils de L’Horta Nord. Al voltant de 900 joves músics es van reunir a Foios el passat 7 de maig en una jornada plena de música i activitats infantils organitzada per la C.A.M. Santa Cecília de Foios per a celebrar el seu centenari. En total van participar 23 bandes, set orquestres, un cor i un grup de tabal i dolçaina, d’un total 24 societats musicals. Un dia per al record on el colofó final el posava un sopar de germanor entre tots els músics amenitzat, com no, amb música.

També la comarca de la Ribera Baixa reunia a Cullera fa uns dies a les seues 15 societats musicals per a celebrar la seua Trobada Musical d’Escoles. Amb la trobada es va reivindicar la presència de l’educació musical dins i fora de l’aula i amb eixa finalitat es va realitzar una jornada plena d’activitats que incloïen cercaviles, tallers i una fira d’instruments. Més de 400 alumnes de música protagonitzaren aquest encontre, organitzat per la Societat Ateneu Musical de Cullera.

Al seu torn, a Castelló es va celebrar el mateix dia la XIV Trobada de Bandes Juvenils de la Plana Alta, organitzada per la Unió Musical Covarxina, de Les Coves de Vinromà.13 societats musicals amb més de 200 alumnes i les seues respectives escoles de música es donaven per a celebrar una jornada cultural on els joves músics van compartir un dia d’activitats musicals amb cercaviles i concert final inclòs.

Iniciatives que a més de demostrar el poder vertebrador i l’extensió territorial del moviment de les societats musicals a la Comunitat Valenciana, es converteix en un element destacat contra el despoblament. Com cada any, les activitats comarcals porten vida, oci i cultura a les zones més despoblades del nostre territori, actuant en molts casos com a únics agents culturals i oferint als més menuts un incentiu artístic i social.

«La campanya d’activitats comarcals és un dels events més esperats per als nostres músics, especialment els més menuts, perquè ofereixen activitats i experiències de convivència i intercanvi que milloren el seu aprenentatge i la seua formació, tant artística com personal. I al mateix temps, suposen tot un revulsiu per a les societats musicals i els pobles que acullen les activitats, congregant milers de persones unides per la música», explica la presidenta de la FSMCV, Daniela González.

Així, amb una amplia oferta d’activitats, el calendari de la campanya d’activitats comarcals s’accelera amb l’arribada del bon temps i fins al mes d’octubre repartirà programació cultural, educativa i social per tots els racons de la Comunitat. Concerts, trobades, tallers, masterclasses, concursos… el ritme està garantit.