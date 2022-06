El Consorci de Museus inaugura l’exposició dedicada a l’artista i dissenyador Bruno Munari, que podrà visitar-se al Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA) fins al 25 de setembre. Es tracta d’una adaptació de l’exposició realitzada a Madrid, la primera que es dedica a Espanya a Munari, amb una selecció de més de 150 obres.

Concebuda per la Fundació Juan March, la mostra es trasllada ara al MACA per a continuar, posteriorment, en el Museu Fundació Juan March a Palma i en el Museu d’Art Abstracte Espanyol a Conca.

Bruno Munari (Milà, 1907-1998), a qui Picasso va definir com «un Leonardo del nostre temps», és un artista que, malgrat haver tingut una influència significativa en la cultura del segle XX, pràcticament no es coneix. A través d’una selecció de més de 150 obres, l’exposició comissariada per Marco Meneguzzo, Manuel Fontán del Junco i Aida Capa abasta tots els aspectes de la producció artística de Munari i posa de manifest l’amplitud de mitjans utilitzats pel creador en la seua investigació plàstica i visual, sempre experimental i innovadora.

La mostra ha estat possible gràcies a la voluntat dels propietaris que hi han prestat les peces de Munari durant aquest llarg període. Cal destacar entre aquests la Fondazione Jacqueline Vodoz e Bruno Danese de Milà, la Repetto Gallery de Londres, l’Arxiu Lafuente, el Museu d’Art Contemporani Helga de Alvear, la Galeria Cadaqués, l’Archivio Ugo Mulas i diverses col·leccions particulars.

Aquesta monogràfica sobre l’autor ha sigut concebuda com si fora «una exposició col·lectiva de Bruno Munari» -subtítol que ell mateix va donar a una de les seues mostres-, perquè presenta un conjunt molt variat de processos i resultats que, amb imaginació i mètode, va produir el creador.