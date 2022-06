La II edició de la Fira de l'Edició Independent de València serà del 24 al 26 de juny a l'esplanada del Veles e Vents de la Marina de València amb l'objectiu de "visibilitzar la bibliodiversitat". A més, la cita incorpora una Jornada per a Professionals on es tractaran temes com la monetització de l'autoria o l'economia social dins del món de l'edició.

Així s'ha donat a conéixer en la presentació del certamen, que ha comptat amb la regidora d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València, Maite Ibáñez; el director general adjunt del Consorci Marina de València 2007, Evarist Casillas; i la presidenta de l'Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV), Àfrica Ramírez, qui ha asseverat que des d'aquesta entitat es vol "consolidar aquesta fira com una trobada que dure al llarg del temps i que anuncie l'estiu a la ciutat de València". "Tenim activitats d'oci, de temps lliure, presentacions de llibres... I tot tipus d'activitats per a grans i per a xicotets", ha subratllat Àfrica Ramírez. Així mateix, la venda de llibres i l'autoedició il·lustrada serà facilitada pels expositors. "Volem celebrar el bon acolliment que va tindre la fira l'any passat, amb 70 expositors, més de 50 editorials, firmes, activitats... I també volem donar suport al treball de les xicotetes editorials, les llibreries, els autors, els il·lustradors i la suma amb el públic", ha afirmat, per la seua banda, Maite Ibáñez. Per al divendres 24 de juny s'ha programat la Jornada per a Professionals del sector editorial. Una altra novetat és l'acció conjunta que es duu a terme amb la Xarxa de Biblioteques Municipals de València, en la qual els tècnics bibliotecaris de l'Ajuntament seleccionaran una sèrie de títols d'entre els proposats per les editorials i que es faran visibles mitjançant un punt de llibre específic. La II Fira de l'Edició Independent està organitzada per l'AEPV i per l'Ajuntament de València, i és possible gràcies a la col·laboració del Consorci Marina de València 2007, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i l'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana.