El festival Polirítmia de música i danses arrelades mediterrànies se celebrarà de l’1 al 10 de juliol a València i els concerts tindran lloc en la plaça de l’Ajuntament, mentre que el teatre Rialto acollirà quatre concerts en format ‘showcase’ i La Nau, la programació formativa i un concert pedagògic

Polirítmia començarà el divendres, 1 de juliol, amb El Sarau de la Fira, emmarcat en les Nits de Folk de la Gran Fira de València, una sessió oberta de música i ball comandada per la Quadrilla del Molí a les 22.00 hores en la plaça de l’Ajuntament. La Nova Muixeranga d’Algemesí donarà pas a la programació de concerts el dissabte 2 de juliol. El nou projecte de Niño de Elche serà el primer dels catorze concerts de la cinquena edició del festival. L’artista il·licità presentarà a València l’espectacle ‘Concert de músika festera’, al costat de Susana Hernández Pulido (Ylia), una de les figures més importants de l’escena electrònica de Barcelona, i la banda de música del CIM de Benimaclet. Un recorregut per la ruta de les músiques populars de la mà d’una de les veus més trencadores del flamenc contemporani.

Stelios Petrakis Quartet protagonitzarà la nit del diumenge, 3 de juliol. Considerat un dels mestres actuals de la música cretenca, Petrakis presentarà el nou disc ‘Spondi’ al costat dels músics Dimitris Sideris i Michalis Kontaxakis i el ballarí Nikolaos Lempesis.

‘Botifarra’

La setmana del 4 al 10 de juliol hi haurà dotze concerts més en diversos escenaris: per la plaça de l’Ajuntament passaran la formació gallega Caamaño&Ameixeiras; Noelia Llorens, ‘Titana’; el grup grec Trio Barbes, Strønen, Meyer; Miquel Gil, celebrant 20 anys de ‘Orgànic’; Fraskito, i convidats com per exemple Pep Gimeno, ‘Botifarra’, o Carles Dénia, entre altres, l’albacetenya Karmento i Els Folies de Carcaixent.

L’escenari del Rialto, reservat a les presentacions diürnes en format ‘showcase’, acollirà els projectes de Xiomara Abello i Bia Maria, El Panxells, Magalí Sare & Manel Fortià i Electrogralla. I, finalment, a la Sala Matilde Salvador de la Nau tindrà lloc el concert pedagògic d’Abraham Cupeiro.

El tancament el 10 de juliol començarà amb Electrogralla en el Rialto i continuarà en la plaça de l’Ajuntament fins a mitjanit amb El Cant al Ras de la Fira.