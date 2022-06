L’editorial Andana acaba de publicar Ecosistema València, un nou format de llibre il·lustrat proposa a les famílies un viatge per la ciutat de València per redescobrir alguns dels seus llocs més emblemàtics com són el Parc de l’Albufera, el Port i la Marina, el Parc del Riu Túria, l’Horta i Ciutat Vella. El llibre va sorgir d’un exitós projecte de Verkami creat per les autores: la il·lustradora valenciana Anna Santacreu, i la comunicadora alemanya, Dorothee Fischer.

Ecosistema València és un llibre que fusiona disseny, multilingüisme i projecció internacional. Es presenta en un format conegut com a Wimmelbuch, una tipologia de llibres d’il·lustració d’origen alemany amb una gran tradició en aquest país, però encara molt poc coneguts al nostre. És un tipus de llibre infantil de cartó plastificat on es mostren diferents parts de la ciutat mentre acompanyes uns personatges que apareixen a cada pàgina. No tenen històries predeterminades, cosa que possibilita una lectura oberta, original i multilingüe del mateix alhora que els nens es diverteixen i aprenen reconeixent parts de la ciutat. «La ciutat de València i per extensió la Comunitat Valenciana és terra de creativitat -destaca Andana-. El treball de professionals del disseny, l’arquitectura o la il·lustració al llarg dels darrers cent anys demostra una cultura del disseny que s’estén per tot el territori». A més, la designació de València com a capital mundial del disseny en 2022 «és una oportunitat per donar difusió a la qualitat del sector creatiu, convertint-lo en un agent de canvi social i innovació», afegeix l’editorial. Aquest llibre ens proposa un viatge visual a València i el seu entorn, per descobrir els elements que tenen a veure amb l’essència de cadascun dels llocs més emblemàtics de la ciutat. Trobarem la flora i la fauna, els elements històrics, ecològics, socials o culturals que defineixen aquesta ciutat. Un llibre per a tots els públics, però també una obra d’interès educatiu i turístic. A més, és una aposta pel multilingüísme, ja que els textos del llibre estan en tres idiomes en valencià, castellà i anglés.