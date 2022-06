«La Nova Muixeranga d’Algemesí, 25 anys desplegant il·lusions»

Avui entrevistem a Laura Escartí, integrant de la comissió organitzadora dels actes del 25è aniversari de la Nova muixeranga d’Algemesí, la colla referent de les muixerangues de nova creació. «Tenim moltes ganes de retrobar-os a la plaça,

de sentir de nou aquesta complicitat de ser pinya

», assenyala Escartí.

Hem deixat enrere la pandèmia i vosaltres repreneu, a més, amb el repte d’organitzar un 25è aniversari. Veniu treballant en el tema des de fa molt de temps?

Evidentment la pandèmia ens ha afectat com a tots, però, durant aquest temps no hem estat del tot aturats. Aquesta situació no ha estat obstacle perquè, a través d’una comissió continuàrem treballant i preparant diverses activitats que teníem programades per a celebrar el 25è aniversari. Així, hem celebrat amb molta il·lusió diversos actes, com ara una calçotada estellesiana en la nova seu, l’assaig de l’aniversari a la Capella de la Troballa; i va se ser emotiva la presentació del llibre dels comiats, en el qual es rememora els muixeranguers i muixerangueres que ens han deixat.

Amb tot, hem de recordar quina joia sentírem tocant la lluna gràcies a Toni Sendra, el fotògraf que ens ha regalat un dels moments més màgics i espectaculars que hem viscut.

Fa res vau preparar un espectacle molt potent amb el Botifarra al teatre municipal d’Algemesí, com va respondre el poble a la proposta?

El teatre estava ple de gom a gom. Feia goig! Va ser possible gràcies la participació i la implicació de persones i associacions que van més enllà del món muixeranguer. Així doncs, van estar presents en l’espectacle del Teatre Municipal els integrants del Patronat de la festa, diverses associacions del poble com el grup de danses Algadins o el grup de danses Berca entre altres i autoritats municipals i del món de la cultura.

No ens oblidem de la importància que va tenir per a nosaltres la participació de Pep Gimeno «Botifarra», amb una excel·lent actuació, així com la meravellosa dansa de Lu Penalba, que a ritme de la versió de la Muixeranga a la guitarra de Néstor Mont, ens va emocionar.

Sabem que esteu programant més actes. Quines altres activitats teniu previstes per a l’aniversari?

Avui inaugurem al Museu de la Festa una exposició sobre els 25 anys de la Nova. Demà a les 18.30 hores a la plaça Major participem en la XXI Trobada de Muixerangues conjuntament amb la Muixeranga d’Algemesí, la Muixeranga de Xàtiva i els castellers Minyons de l’Arboç.

Tot seguit, ens prepararem per a les moltes actuacions que ens esperen al llarg de l’estiu a: a la Pobla de Vallbona, Callosa d’En Sarrià, Benifaió i dues eixides a València com a preàmbul d’una Mare de Déu que esperem que siga un punt d’inflexió en el retorn a la normalitat de la Nova Muixeranga. Acabarem 2022, com des de fa 13 anys, amb les jornades culturals que anomenem «Muixerola» i que, en aquest cas podem avançar que comptarà amb l’exposició de Francesc Naval (creador del disseny 25ANYSNOVA) com una de les activitats programades.

Què us fa especial il·lusió?

La Nova Muixeranga d’Algemesí porta 25 anys desplegant il·lusions i otes les activitats les activitats d’enguany les hem amanit amb molt de comboi però, a hores d’ara, ens engresca moltíssim la redacció d’un llibre on es farà un recorregut pels 25 anys de construcció del projecte de la Nova Muixeranga i que esperem publicar-lo a finals d’aquest any.

La pandèmia ha ensopit les muixerangues; costa recuperar el ritme passat. L’aniversari ha permés reactivar socialment la colla?

Evidentment, aquest aniversari ens ha permès reprendre amb molt d’afany tot allò que anem fent amb l’alegria de tornar a retrobar-nos i amb la ferma decisió de continuar creixent en la Nova.

Com encareu l’actuació de la Trobada de torres humanes de demà?

Amb moltes ganes de retrobar-nos a la plaça, de sentir de nou aquesta complicitat de ser pinya, de construir i sommiar junts figures, poble i país. De nou, la Trobada és a punt.