El festival Ensems ha donat a conéixer els continguts de la seua 44a edició, una convocatòria musical que es realitzarà entre el 16 i el 25 de setembre a diferents recintes i auditoris de València, Castelló i Alacant. El festival Ensems és el més antic en el seu gènere a l’Estat espanyol i es realitza ininterrompudament des de 1978, organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant l’Institut Valencià de Cultura.

Amb el lema #Finestres, Ensems oferirà un total de 30 actuacions musicals, trobades professionals i activitats pedagògiques amb la intenció de prendre el pols a la creació sonora contemporània.

La presentació ha tingut lloc al Teatre Principal de València amb la participació de la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, i el director del festival, Voro Garcia. Després de l’acte ha tingut lloc el concert de la formació alemanya Ensemble Ascolta.

En aquesta 44a edició, el festival obrirà una finestra a la internacionalització i acollirà l’estrena de l’òpera ‘Zelle’ de Jamie Man dins del projecte ENOA (European Network Opera Academies); a més, coproduirà el projecte ‘Focus’ protagonitzat pels grups Proxima Centauri (Bordeus) & E-MEX (Colònia), que ha traçat una ruta de creació musical europea entre Espanya, França i Alemanya, i comptarà amb la col·laboració de la reconeguda The Ernst von Siemens Music Foundation, que reconeix la tasca dels principals espais europeus de programació de músiques actuals.

Amb més de 25 estrenes absolutes i una vintena d’estrenes estatals, Ensems segueix apostant per oferir una programació de músiques de nova creació que combina la participació de destacades formacions internacionals amb artistes estatals i locals amb la intenció de difondre l’actualitat de la creació sonora contemporània.

En la 44a edició, Ensems dedicarà una importància especial a l’obra del compositor grecofrancés Iannis Xenakis, una de les figures més transcendentals de la música del segle XX, del qual se celebra el centenari del seu naixement. El principal compositor convidat d’enguany és Toshio Hosokawa, que estrenarà en Ensems, de la mà del grup luxemburgués United Instruments of Lucilin, la seua òpera per a públic familiar ‘Deine Freunde aus der Ferne’ (els teus amics de molt lluny), i que comptarà amb la participació de l’actriu valenciana Marta Chiner.

Ensems 44 mostrarà també propostes artístiques performatives amb un deliberat caràcter escènic, com són el projecte multidisciplinari ‘/Empty/hands’ del percussionista aragonés Luis Azcona, que tindrà lloc a l’IVAM (Institut Valencià d’Art Modern) i a l’EACC (Espai d’Art Contemporani de Castelló).

També cal destacar els projectes ‘Voice lab dance edition’ i ‘To Sing Or Not To Sing’ (microconcerts per a un únic espectador) que oferirà la polifacètica cantant alemanya Frauke Aulbert en diferents espais culturals de la ciutat. El B3:Brouwer Trio també interpretarà un programa de concert a les tres capitals valencianes, que comptarà amb l’artista de pintura en viu (‘live painting’) María Aranguren.

Així mateix, el ja tradicional Ensems simfònic tornarà a comptar amb la participació de les principals formacions simfòniques del nostre territori. D’aquesta manera, la programació inclourà els concerts de la Banda Simfònica Municipal de València, la Banda Municipal d’Alacant i la Banda Municipal de Castelló, així com de l’Orquestra de València, dirigida per José Luis Estellés, i l’Orquestra ADDA Simfònica, dirigida per Josep Vicent.