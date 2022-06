La Marina de València tornarà a acollir la Fira de l’Edició Independent, en la seua segona edició, el cap de setmana del 24 al 26 de juny. En horari d’11 hores h a 21 hores, l’esplanada Veles e Vents d’aquest emblemàtic espai es convertirà en un gran aparador literari que reclamarà l’atenció de famílies i públic de totes les edats amb diverses activitats com ara presentacions, contacontes, tallers o taules rodones. Per descomptat, els assistents a l’esdeveniment també podran adquirir una àmplia gamma de llibres als més de 30 expositors presents a la fira.

La Fira de l’Edició Independent està coorganitzada per l’Associació d’Editorials del País Valencià i l’Ajuntament de València. Es tracta d’una oportunitat única per visibilitzar la bibliodiversitat: l’esforç realitzat per les editorials independents, les quals suposen el 80% de la riquesa cultural que aporta el món del llibre al nostre país. És un espai inclusiu del comerç del llibre on tenen cabuda llibreries, editorials i autoedició il·lustrada.

El programa (disponible a editorialsvalencianes.org) contempla diversos gèneres literaris. El divendres 24 de juny a les 20 hores, es presentarà la novel·la La Roma de Pasolini: Diccionario Urbano, de Dario Potuale. Un acte organitzat per l’editorial El Doctor Sax en el que intervindran l’autor, el traductor Margaretto, i l’editor Gabriele Nero.

L’endemà, a partir de les 13:00 h es podrà gaudir de la novel·la gràfica Al-Azraq. El malson de Jaume I (Edicions La Muntanya), a través de l’escriptor, Just Sellés, i l’il·lustrador, Daniel Olmo. També tindrem sessió d’assaig amb El temps que vius, de Lletra Impresa Edicions. Gustau Muñoz (autor) i Núria Cadenes conversaran al voltant d’aquest llibre a partir de les 19.30 h del dissabte 25 de juny.

El diumenge 26, Mariano Casas ens parlarà a les 12.30 hores de la seua novel·la Els secrets de l’Eixample, d’Edicions del Bullent. Poc després, a les 13.30 hores, Publicacions de la Universitat de València organitza la presentació d’Històries originals de la vida real, de Mary Wollstonecraft, a càrrec de la traductora de l’obra Carme Manuel i de Manolo Gil. Es tracta d’un llibre d’instruccions per a convertir les joves lectores ciutadanes virtuoses de la res publica. Per tancar la fira, la poesia s’obrirà pas amb la presentació de Vora l’Esfinx. Obra poètica 1981-2021, a càrrec de l’autor Antoni Prats i l’editor Juli Capilla. Una activitat organitzada per Lletra Impresa Edicions.

També vos recomanem que consulteu l’ampli programa d’activitats adreçades al públic infantil. Entre aquestes, cal destacar el concert Somriures amb Llorenç, organitzat per Edicions del Bullent i el cor de l’Escola Gavina; el taller d’il·lustració Michu quiere ser humano, per part d’Ivan Alfaro; i el contacontes Kailo, de Nando Pascual i Joshua Cienfuegos, a càrrec del primer i organitzat per Malian Editora.