El Grup de Dansa de la Universitat de València i l’Acadèmia Capella de Ministrers (Acadèmia CdM) s’encarregaran d’inaugurar divendres que ve, dia 24 de juny, la programació del Festival Serenates, que té lloc al Claustre del Centre Cultural La Nau fins al 2 de juliol. Enguany es commemora la 35a edició de la iniciativa organitzada per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura que utilitza el claustre com a marc d’un festival d’estiu nocturn, que dedica especialment la seua programació a la música composta i interpretada per músics valencians i dona protagonisme als músics més joves.

‘Serenates’ arranca aquesta edició el divendres 24, a les 22 hores, amb el Grup de Dansa de la Universitat de València, que interpretarà ‘Elionor de Villena’, una producció dirigida pel coreògraf Toni Aparisi. L’obra tracta la vida i l’obra de Isabel de Villena per mitjà de la poètica de la dansa i de la música per a posar l’accent en aquesta: la seua lluita feminista en la literatura i l’Església. Aniran acompanyats de la música de l’Acadèmia de Capella de Ministrers. La majoria dels concerts del Festival Serenates (#Serenates2022) seran a les 22.00 hores al claustre de La Nau i les entrades, a un preu simbòlic de tres euros, es poden adquirir en la pàgina web http://www.latenda.es/entrades.

«Molts defineixen Isabel de Villena com una protofeminista, una dona molt avançada al seu temps que va rebatre la percepció cristiana de la dona com a font del pecat en el món a través de la seua obra Vita Christi», explica Toni Aparisi, director del Grup de Dansa de la Universitat de València. El coreògraf, a partir de la biografia i l’obra de Villena, ha creat una espècie de món on transiten idees que reivindiquen la dificultat de ser dona en aquella època i en l’actual. L’espectacle, que inclou coreografies creades per Aparisi «tracta la lluita de Villena per a ser reconeguda com a pensadora independent a través d’un vestuari que recorda els hàbits que vestia Villena al convent on va escriure la seua obra i d’una escenografia que cavalca entre el medieval i el renaixentista».

«Tant per a mi com per a les alumnes ballarines, obrir el festival amb una proposta universitària és molt important, tant pel marc històric del Centre Cultural La Nau, com per la història del Festival Serenates. Tots aquests components fan que el fet de poder mostrar el nostre treball al claustre, amb l’escultura de Lluís Vives mirant-nos, siga un honor», conclou Toni Aparisi.

El Grup de Dansa de la Universitat de València va nàixer en el curs 2017-2018. En l’actualitat està dirigit per l’intèrpret, coreògraf i director d’obres de dansa contemporània, Toni Aparisi. Amb una amplíssima formació, des de l’art dramàtic, la perfomance, la dansa contemporània i les arts marcials, en la seua trajectòria destaquen diversos guardons, entre els quals es troben tres premis Max: millor intèrpret per ‘Ànima’ (2007), millor intèrpret per ‘Pinoxxio’ (2016) i millor coreografia per ‘Pinoxxio’ junt amb Rosángeles Valls (2016). Aparisi també acumula quatre premis Abril al millor intèrpret masculí de dansa i diversos guardons al millor ballarí en els premis de les Arts Escèniques Valencianes i en altres certàmens.