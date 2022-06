No hi ha res que vinga per casualitat. Continue pensant que tot efecte ve d’una causa. A més, segons com actuem, rebem amb el pas del temps. Tal vegada, d’eixos pensaments, em ve l’estima per la locució ‘de retruc’. A vegades, pensem que amb l’expressió sols indiquem que algun objecte ens arriba, després de topar primerament amb un altre lloc. Però em quede amb la idea que és una acció que ens impacta per la nostra proximitat a la persona a la qui l’ha afectat abans una circumstància.

Esta setmana, després del triomf del PP a Andalusia, els primers afectats ‘de retruc’ són els partits majoritaris de l’Estat, Els socialistes a Madrid es troben afectats ’de retruc’ pel que ha passat, encara que intenten no reconéixer-ho. Feijóo insistix que ‘de retruc’ eixa victòria els farà arribar al palau de la Moncloa. La locució, doncs, és interpretada sovint de diferent manera. Quasi acabant este article, apareix una notícia política impactant que naix ‘de retruc,’ per una qüestió judicial. Es tracta de la dimissió de Mónica Oltra. Ningú pot discutir que és una política singular que ha tingut el mèrit d’unir i fer triomfar valencianisme i progressisme. Ara cal saber si sols se’n va per un procés relacionat amb la justícia o si també unes altres persones han ajudat ‘de retruc’ a provocar eixa decisió. La festivitat religiosa del Corpus, recentment celebrada, ens demostra que ‘de retruc’ a voltes la cultura popular s’intensifica amb la devoció espiritual. Al Cap i Casal és impressionant el que ha produït al llarg dels segles l’eixida del Cos de Crist: les roques, les danses i nombroses grans tradicions. El Corpus valentí és un dels més mediterranis i intensos. En la resta de les poblacions valencianes, significa molt. Em quede amb la capacitat que té la festa de mobilitzar un veïnat i incidir en la cultura popular. Al meu poble d’Estivella, on el procés de secularització ja ha fet camí, el muntatge de les casetes o altarets encara és un motiu que ens unix. Es fa l’enramada, s’arrepleguen les plantes boniques dels corrals i es trauen els elements decoratius que any darrere any es guarden en les cases. En definitiva mirem de dalt a baix, ja que ‘de retruc’ qualsevol tema pot afectar-nos. No mirem directament el sol molt de temps perquè ‘de retruc’ ens cremarà.