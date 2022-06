La Marina de València obri hui la II Fira de l’Edició Independent com «un espai inclusiu per al comerç del llibre» on el visitant podrà trobar llibreries, editorials i autoedició il·lustrada de diverses procedències i àmbits lingüístics.

En l’esplanada de l’edifici Veles e Vents s’oferirà activitats d’oci, presentacions de llibres i venda d’exemplars, entre altres iniciatives. Aquesta Fira està organitzada per l’Associació d’Editorials del País Valencià per remarcar la literatura i l’edició independent, que en moltes ocasions no són suficientment accessibles. El director general adjunt en la Marina de València, Evarist Caselles, indica que «es tracta d’una fira alternativa i una nova oferta cultural per a la ciutat». «Esperem que tots s’acosten, ja que com més Marina fem, més ciutat tindrem», ha afirmat. Hui serà la jornada dedicada als professionals del sector editorial, i com a novetat respecte a l’edició anterior es contempla una acció conjunta amb la xarxa de biblioteques municipals de València en la qual els tècnics seleccionaran una sèrie de títols proposats per les editorials. Per als més menuts s’han programat contacontes, tallers i concerts.