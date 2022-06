La II Fira de l’Edició Independent de València ja és una realitat. Ahir es va celebrar l’acte d’inauguració d’aquest esdeveniment literari que tracta de posar en valor la literatura i l’edició independents, no sempre accessibles dins dels circuits convencionals de comercialització. La seua ubicació és l’esplanada Veles e Vents de la Marina de València, que s’ha convertit en un gran aparador literari amb exposició i venda de llibres, i que compta amb un ampli programa d’activitats del qual es podrà gaudir fins al diumenge 26 de juny en horari d’11 a 21 hores.

L’organització d’aquesta iniciativa corre a càrrec conjuntament de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) i de l’Ajuntament de València. Segons ha afirmat Àfrica Ramírez Olmos, presidenta de l’AEPV, «la proposta d’aquesta fira és eixir de les zones clàssiques per tal d’apropar-nos el màxim possible a la ciutadania cultural». «En les editorials independents, que no han de ser necessàriament petites, els èxits i els fracassos passen per la mateixa persona», ha destacat Àfrica abans d’anunciar que en els pròxims anys es volen «potenciar les activitats professionals». A la inauguració van assistir autoritats com Ximo López, secretari autonòmic de Cultura i Esport; Dolors Pedrós, vicepresidenta del Consell Valencià de Cultura; o Paula Beneito, secretària d’Escola Valenciana. Cal remarcar que els espais de venda «estan agrupats temàticament», tal com va recordar la presidenta de l’AEPV, Àfrica Ramírez.