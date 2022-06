La Fundació FULL, Fundació pel Llibre i la Lectura, presenta un portal mitjançant el qual donen accés a continguts audiovisuals, entrevistes a autors, editors o il·lustradors d’una selecció de llibres en valencià. Aquesta nova eina, clubdelecturadefull.com, vol facilitar la difusió de la lectura en valencià, aprofitant el format en línia, que ha crescut tant en els últims anys. La pàgina compta, també, amb un cercador per a poder seleccionar de manera senzilla qualsevol llibre en el qual s’estiga interessat i els seus continguts concrets.

Autors en els clubs de lectura

A més, entre les novetats d’aquesta eina destaca l’oportunitat de sol·licitar la presència de l’autor en els clubs de lectura mitjançant un formulari en línia, una iniciativa que pretén recuperar la proximitat i la presencialitat fent de la lectura una experiència única, ja que permet que lectors i escriptors entren en contacte directe per a crear un diàleg al voltant dels seus llibres, sobre l’escriptura o el procés creatiu, entre altres. El projecte també està orientat al fet que els autors tinguen més visibilitat i no tan sols s’estudie la seua obra, sinó que es conega la persona que hi ha darrere, com naixen les idees i com es plasmen en un llibre.

Per a donar a conéixer aquesta nova plataforma i els recursos que ofereix aquesta nova eina, es durà a terme el pròxim 28 de juny una formació en línia dirigida a bibliotecaris, promotors i clubs de lectura per a assegurar una experiència satisfactòria i de qualitat en aquesta nova proposta on prima la cultura en valencià.

Novetats per a enguany

Entre els títols que destaquen aquesta temporada literària es troba ‘Aforismes’, de Joan Fuster (Bromera), una lectura indispensable per a conéixer el costat més personal de l’autor que va definir la veu dels valencians, i que es rescata en aquest any 2022 encunyat com l’Any Joan Fuster. D’altra banda, la novel·la il·lustrada ‘Dues Monedes’ de Núria Tamarit (Andana Editorial), guanyadora del premi Novel·la Gràfica en Valencià, una història dirigida a adolescents, i que a través de suggeridores il·lustracions, aposta per oferir una visió d’Àfrica i la seua realitat, amb la intenció de desmuntar prejudicis i provocar la reflexió entorn de la superficialitat de la nostra societat.

No es queda enrere la poesia en aquesta nova etapa amb l’elecció del poemari ‘Serena Barca’ de Maria Josep Escrivà (Edicions del Buc), que d’una manera delicada transmet al lector calma i serenor tractant els tòpics literaris de la mar i l’amor d’una manera molt personal.

Continguts variats i per a tots els públics

A més d’aquestes novetats, en aquesta web es troben des de grans clàssics de la literatura universal a novetats de tendència. Més de 20 títols d’editorials valencianes, que representen diferents estils i gèneres dirigits a un ampli públic.

Una varietat de gèneres que parteix de la novel·la, passa per la poesia, s’acosta a la il·lustració i se submergeix en l’assaig. En definitiva, Club de Lectura de Full ofereix la possibilitat de dinamitzar qualsevol club de lectura amb continguts per a qualsevol generació interessada en les lletres en valencià.