L’IVAM ofereix per primera vegada els textos de les seues exposicions en lectura fàcil. Les publicacions, accessibles i adaptades a les necessitats de tots els usuaris, estan disponibles sobre les mostres de ‘Zanele Muholi’, ‘Anna Boguiguian. A vegades, inesperadament, el present es troba amb el passat’ i ‘Anni i Josef Albers. L’art i la vida’.

La lectura fàcil és un mètode de comunicació textual perquè les persones amb dificultats de comprensió, permanents o transitòries, com discapacitat intel·lectual, deteriorament cognitiu, baixa alfabetització o insuficient domini de l’idioma, puguen entendre el que lligen. L’objectiu d’aquesta manera d’escriure és promoure la inclusió i l’exercici del dret a la participació i a l’autonomia de totes les persones.

Les guies han sigut dissenyades per a explicar les exposicions seguint les directrius internacionals, amb recomanacions com l’ús de frases d’un màxim de 3 línies, un tipus de lletra gran, paràgrafs curts o negretes per a ressaltar el text.