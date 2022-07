La setmana passada esta columneta versava sobre la paraula «cop», concretament sobre els cops que gastem per a collir figues i bacores. Com hi apuntava, eixe «cop» és ‘canya llarga amb un extrem badat i obert en forma d’embut, de manera que forma un recipient que servix per a collir figues, bacores i altres fruites’. És un «cop» molt útil i molt propi de la parla valenciana i els diccionaris valencians i el Diccionari català-valencià-balear l’arrepleguen com a eina amb la funció mencionada. Però hi ha més varietat de cops.

La ‘part superior de la soca d’un arbre, d’on arranquen els cimals o les branques’ és un cop, que té el sinònim «creuer». «Per a pujar a un arbre, hem de posar els peus primer en el cop». També reben el nom de «cop» les ‘fulles interiors, blanques, tendres i apinyades d’algunes plantes, com ara l’encisam i la col copada’. Algunes bosses de ret per a la pesca i altres elements constructius relacionats amb forns de calç o carboneres també tenen el nom de «cops». Antigament un cop també era ‘pica en forma de copa gran’ i mesura de capacitat per als àrids’. Alguns diccionaris també registren el vocable «cop», procedent del castellà «copo», amb el significat de ‘floc de neu’, que en la parla valenciana es diu ‘volva de neu’. Un «cop», amb la «o» oberta, com la de «colp», és un geosinònim del que en la parla valenciana diem, precisament, «colp», que és ‘xoc’, ‘impacte’, ‘topada’, ‘encontre violent, brusc, d’un cos contra un altre’, ‘acció de colpejar la pilota amb la raqueta, la pala, la mà, etc.; l’efecte’, per una banda, «Un cop de puny»; i també geosinònim de «vegada», ‘volta, ocasió, torn, etc.’, «Ha vingut dos cops». I els cops valencians de collir figues o bacores estan molt familiaritzats amb els pàmpols, de figuera bacorera o de figuera a soles, Un «pàmpol» és ‘fulla ampla i prima, de cep de vinya, de figuera, de parra i d’altres plantes’, «Al setembre, els pàmpols deixen de ser de color verd i prenen un to rogenc i groguenc». També fa referència a diferents classes de peix. És una veu molt pròpia de la nostra llengua i d’una morfologia ben nostrada. I tenim l’expressió «tindre orelles com a pàmpols», quan el tamany dels pavellons auriculars són tirant a grandets. I quan escoltem amb atenció i interés a algú ens posem «amb orelles com a pàmpols». L’absència total de béns i recursos econòmics, la pobresa, els cataloguem a vegades amb la locució «anar amb un pàmpol davant i un darrere», «Els del cantó han anat malgastant durant molts anys i ara s’han quedat amb un pàmpol davant i un darrere». També podem dir «una mà davant i l’altra darrere» i el significat és el mateix. En castellà hi ha les formes «pámpano» i «pámpana», però amb un ús escàs. En valencià usem amb normalitat la paraula «pàmpol» i fem la distinció de la fulla ordinària, que és més menuda i de diferent forma.