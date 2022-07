El XXV Festival de Jazz de València rep la visita del guitarra John Scofield, que presentarà hui al Teatre Principal, el seu projecte més recent, ‘Yankee Go Home’, acompanyat per Jon Cowherd al piano i teclats, Vicente Archer al contrabaix i Josh Dion en la bateria.

Scofield inicia la presència internacional del Festival, que tindrà com a pròximes cites en este mes de juliol al contrabaixista Ron Carter el dia 10, els dos jazzmen Joe Lovano i Dave Douglas el dia 13, i el grup Snarky Puppy el dia 12.

El repertori del concert de Scofield es compon de versions d’èxits del rock americà en clau de roots-rock-jazz, combinades amb cançons folk i country, així com algunes composicions pròpies. Este projecte li ha servit per a reconnectar-se amb les seues arrels adolescents de rock’n’roll, evidentment acolorides pels seus 50 anys de trajectòria jazzística, i fent-se acompanyar per uns músics extraordinàriament versàtils.

Posseïdor d’un so molt característic i d’una gran diversitat estilística, la seua música se situa generalment entre el post-bop, el jazz amb rivets de funk i el R&B.

Format a la Berklee

Nascut a Ohio i criat en els suburbis de Connecticut, Scofield va començar a tocar la guitarra als 11 anys, inspirat per músics de rock i de blues. Va assistir al Berklee College of Music de Boston. Després d’un primer enregistrament amb Gerry Mulligan i Chet Baker, va ser membre de la banda Billy Cobham-George Duke durant dos anys.

En 1977 va gravar amb Charles Mingus i es va unir al quartet de Gary Burton. En 1978 va començar la seua carrera internacional com a director de banda i artista discogràfic. Entre 1982 i 1985, va gravar amb Miles Davis.

La seua etapa amb Davis li va situar en el primer pla de la consciència del jazz com a intèrpret i compositor. Des de llavors ha liderat els seus propis grups en l’escena internacional del jazz, ha gravat més de 30 àlbums com a líder. Ha tocat i gravat amb Tony Williams, Jim Hall, Ron Carter, Herbie Hancock, Joe Henderson, Dave Holland i Terumasa Hino, entre moltes llegendes del jazz.

La presidenta del Palau de la Música, que organitza el Palau de la Música de València Gloria Tello destaca la gran expectació pel concert de Scofield ja què «el nostre públic serà el primer en gaudir de la seua visita i escoltar el seu nou treball, ja que sols oferirà dos concerts a Espanya».

Silvia Pérez Cruz

La pròxima cita del Festival, demà, i que ja ha esgotat les entrades serà la de Silvia Pérez Cruz, que presenta amb la formació Farsa Circus Band, la seua proposta interdisciplinària de fusió Farsa. Este últim treball discogràfic està integrat per composicions pròpies combinades amb cançons d’uns altres autors. Les cançons han sigut compostes dialogant amb unes altres disciplines artístiques.