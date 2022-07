El cantant Miquel Gil festejarà el vinté aniversari de la publicació del disc Orgànic el pròxim dijous, 7, en el marc del festival Polirítmia organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC). L’actuació tindrà lloc a les 22 hores a la Plaça de l’Ajuntament de València amb entrada lliure. La celebració comptarà amb alguns instrumentistes que van participar en les sessions de gravació de l’esmentat àlbum i, també, amb membres de la formació que acompanya habitualment Miquel Gil. Així, el públic podrà escoltar Toni Porcar (guitarra clàssica); Eduard Navarro (multiinstrumentació); Tóbal Rentero (multiinstrumentació); José María Reillo (percussió); Gusmà Gil (baix elèctric) i Nelo Alfonso (teclat i veus).

‘Orgànic’, publicat pel segell especialitzat Sonifolk, va suposar una fita cabdal en la carrera del músic catarrogí i va canviar la manera d’entendre i interpretar els ritmes d’arrel tradicional. Com explica el seu autor, l’àlbum va ser un projecte que es va anar gestant durant anys. El propòsit principal era portar la seua característica manera de cantar al primer pla quan, fins a eixe moment, sols s’havia pogut escoltar en les col·laboracions que gravava amb altres artistes. Eixe estil tan particular era fruit d’anys de treball i estudi al voltant de la tradició musical valenciana i els gèneres mediterranis. A més, hi va incorporar elements contemporanis gràcies als versos de poetes com Joan Barceló, Enric Casasses, Antoni Fornés, Ramon Guillem, Isidre Martínez, Ramon Ramon o Teresa Pascual.

D’aquesta manera, Miquel Gil culminava una progressió artística que va encetar com a membre fundador d’Al Tall, formació fonamental en la recuperació de la música tradicional valenciana; va seguir en la banda Terminal Sur, on va incorporar elements propis dels gèneres que van dominar la dècada dels 80; i va germinar en un primer treball en solitari: ‘Buscando tu olor’ (Seminola, 1997). ‘Orgànic’ també va definir les línies de treball que seguiria Miquel Gil en discos posteriors (’Katà’, 2004; ‘Eixos’, 2007; ‘X Marcianes’, 2011; ‘Geometries’, 2019) amb un estil proper a la cançó d’autor amb estructures arrelades en la tradició.

Una festa amb continuïtat

L’espectacle 20 anys d’Orgànic va tenir el seu germen el passat mes de novembre a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles per iniciativa de Francesc Viladiu, gestor cultural, responsable del recinte banyolí i dels festivals (a)phònica i Càntut, entre d’altres. Posteriorment, eixes cançons es van interpretar a l’Auditori Caló de s’Oli de Sant Josep (Eivissa) en un recital especial ja que la pandèmia havia obligat a suspendre una visita anterior. Fou així com, poc a poc, la gira d’aniversari va anar agafant cos. En estos concerts, Miquel Gil i la seua banda prenen el repertori d’Orgànic com a eix vertebrador, però també inclouen les composicions més celebrades de la trajectòria del cantant.