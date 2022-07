«Sempre esdevenint» un espectacle polièdric

El Palau Vives de Canyamàs bategà en convertir-se en escena de «Sempre Esdevenint», la proposta d’Hort Art forjada com un espectacle únic. Coreografies del cos en perfecte diàleg amb les imatges projectades sobre la façana sud de la Torre del Palau assolien una fermesa única. El ballarí Pere Bodí amb la direcció i acompanyament del coreògraf Alexsandro Guerra van empoderar el patrimoni històric des de la bellesa d’una composició en què rites, identitats, música i imatges dialoguen en harmonia creativa amb el seu entorn.

Quan l’art empodera l’art, la fermesa roman a les metàfores de futur. La proposta creativa d’Hort Art naix de l’entorn transitat des del qual es conforma l’empremta de la mirada renovada.« L’espectacle s’enfronta a les potències naturals en interacció amb les històries dels éssers humans que les habiten i les petjades en l’arquitectura i el paisatge. » afirmava Àlex Guerra, coreògraf italobrasiler. En aquest sentit, la força de Sempre Esdevenint està en el seu tarannà suggeridor. «Mai he pogut gaudir una experiència tan grandiloqüent com aquesta. Plenitud, art i essència del que hem sigut per a esdevenir el que volem ser» s’afirmava des del públic.

La singularitat d’aquesta composició rau en la força de l’entorn com a generador d’expressió; Hort Art articula així un espectacle únic filat per a aquesta localització. «La retina de l’art que congela el temps ens convida a veure l’univers infinit com a fet particular. Un univers que revela la topografia de les sensacions i de les intencions del seu paisatge. Travessar un lloc està directament lligat al que som, a la natura del rite transitori que hem de creuar per a alliberar-nos» afegia Pere Bodí.

Aquest camí de recerca i investigació protagonitzat pels dos artistes parteix del buit per a conrear una nova proposta que esdevé sempre excepcional. L’aigua de les séquies, deambular de les dones en la Vall de Segó, el creixement dels fruits, el protagonisme de l’entorn conforma aquesta interacció amb la dansa que protagonitzen Bodí i Guerra.

Els Divendres de música i poesia de Benifairó de les Valls acullen any rere any una nodrida programació cultural als jardins de la Casa Guarner focalitzada en música i poesia. En aquesta ocasió el protagonisme de l’espai escènic s’ha desplaçat fins al Palau Vives de Canyamàs. Sempre esdevenint enlluernà un públic que emplenava la Plaça del Palau.

«La proposta d’Hort Art ha tornat a donar vida al Palau. Un gran espectacle de dansa combinada amb imatges, llum i música que ens engrescà. Ha sigut espectacular i ens han mostrat la fermesa de determinats racons i espais del nostre poble» segons el regidor de cultura, Vicent Chordá.

El compromís de deslocalització de l’art dels grans espais comercials i la seua aposta per la vivència local conflueix en Hort Art tot convertint-lo en una aposta d’enriquiment per a la Vall de Segó. Àlex Guerra i Pere Bodí forgen proposta a proposta la mirada de la bellesa com a clau per a la construcció d’un món millor.