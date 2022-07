Te’n vens o et vens?

Fa unes poques setmanes vam poder vore per les xarxes socials un missatge de Twiter amb el lema-reclam «Et vens?», a manera d’invitació a una festa d’una agrupació política amb importants responsabilitats en les institucions valencianes. Supose que ninguna persona hipotèticament destinatària de l’estranya invitació degué contestar a eixa pregunta. I si hi ha algú disposat o disposat a vendre’s, en el sentit que siga, calcule que no hi contestaria ni públicament ni explícitament. Com ja hauran pensat vostés, la pregunta estava mal formulada. El lema-reclam hauria d’haver sigut «Te’n vens?», a la festa en qüestió o a on fora. L’absència del pronom adverbial «ne» pot provocar un canvi de sentit d’allò que realment es vol dir, com en el cas referit. Cal anar a espai amb les traduccions automàtiques del castellà al valencià i en totes. En l’idioma veí, la pregunta invitadora a l’esmentada festa seria «¿Te vienes?», però si la traducció la fem automàticament el resultat és el citat, «Et vens?», o «Te vens?», perquè cal recordar que els pronoms «me», «te», «se» es poden dir i escriure d’eixa forma davant de verb començat en consonant, «Me llave les mans», «Te mirava de reüll», «Se comentava això que te dic».

Naturalment que hi ha persones que es venen al millor postor, però no hi ha convocatòria pública per a eixes transaccions comercials. O sí, però això seria objecte d’un altre debat no lingüístic. Tornant a la importància de l’adverbial «ne», cal assenyalar que este pronom és un element gramatical de primer orde, necessari i distintiu de la nostra llengua. El seu bon ús demostra domini alt del valencià comunicatiu. La seua absència provoca comunicació incompleta, en frases com «Marc acaba d’*anar-se», «Demà *se veniu a la platja», en comptes de les usuals i normatives «Marc acaba d’anar-se’n», «Demà se’n veniu a la platja»; i canvis de significat com en l’exemple apuntat i com en «Els veïns d’enfront *se venen demà», en comptes d’«Els veïns d’enfront se’n venen demà», perquè els del veïnat no pensen vendre’s, que se sàpia. I ben curiosa va ser una frase que vaig llegir en un relat per a corregir d’una excel·lent redactora, ara ja bona escriptora, que no acabava de dominar tot el valencià. Va escriure «*Als xiquets els dones a la vesprada, després d’haver fet els deures». Podia paréixer que anaven a donar els xiquets, en adopció o en acollida, però no, eren regals en metàl·lic, dinerets. El que passava és que faltava l’adverbial «ne», «Als xiquets els ‘en’ dones a la vesprada, després d’haver fet els deures». Eixe pronom reemplaça substantius i complements en frases o oracions com «En vullc més» (de pa), «En són trenta» (d’alumnes), «Ma mare en va tindre tres» (de fills), «Agarreu-ne un grapat» (de nispros), «Deixa’n unes quantes» (de tomaques) , però també apareix lexicalitzat acompanyant verbs pronominals que indiquen el desplaçament des d’un lloc, «Te’n vens?», «Se’n va anar», «Se n’han eixit ja», «Ja me n’he tornat». I això, no oblidem l’adverbial «ne»/ «en», per necessari i perquè podem dir allò que no volem.