La Plaça del Llibre i la Fundació FULL - Fundació pel Llibre i la Lectura fan una convocatòria oberta a professionals i empreses del disseny i la il·lustració per a encarregar la realització de la imatge gràfica del cicle 2023 de la Plaça del Llibre, que tindrà lloc a les ciutats d’Alacant, Gandia, Elx, Castelló i València.

L’encàrrec inclou el cartell principal de la Plaça del Llibre i cinc variacions sobre el cartell principal, una variació per cada ciutat on es fa Plaça del Llibre. La idea és ressaltar que no es tracta d’un esdeveniment aïllat en una ciutat, sinó que formen part d’un mateix projecte.

Tenint en compte aquesta premissa, a través d’una crida a projecte se seleccionarà la persona professional o l’empresa del sector que realitzarà els serveis de creació de la imatge i adaptació a diferents formats.

La Plaça del Llibre és un festival literari en la nostra llengua que ha vingut donant importància al paper de la il·lustració en la cartelleria i la seua imatge. La imatge d’aquest cicle 2022 ha estat a càrrec de dues figures de gran relleu de la il·lustració i el disseny valencià: Víctor Visa, en col·laboració amb Cristina Pérez, encarregada de la maquetació de cartells i programes. El seu plantejament per a encarnar la Plaça del Llibre, ve carregat de màgia, traçada amb pinzellades gruixudes combinades amb altres més subtils i detallistes. Tot, amb l’estil personal que caracteritza l’artista valencià, farcit de siluetes que, en aquest cas, lligen en postures elegants, sinuoses, suggerents i —fins i tot algunes d’elles— ratllant l’impossible.

En l’edició de 2022, el llibre continua sent el protagonista principal, però aquesta vegada ve acompanyat d’un element nou: la cadira. Visa confessa que, aquesta elecció, amaga una senzilla raó: «al meu poble s’amuntegaven cadires de diferents models en les quals seien els tertulians cada vesprada o nit». En aquest sentit, Visa ha volgut resumir el concepte de Plaça amb aquest objecte de repós, ja que «simbolitza la pausa, l’observació i la reflexió; accions directament lligades al moment de lectura».

En l’edició passada, 2021, la imatge també fou a càrrec de dos pesos pesats de la il·lustració valenciana amb projecció internacional: Cachetejack, en col·laboració amb Ibán Ramón.

Així com Víctor Visa ha introduït l’element nou de la cadira, Ibán Ramón, que ja va encarregar-se de la imatge en edicions anteriors, explicava que «la Plaça es troba en mig de la ciutat, en espais que formen part del nostre dia a dia, per això la imatge sempre busca destacar la proximitat i també la vertebració de les diferents edicions arreu del territori valencià». Ramón va centrar la identitat de la Plaça del Llibre en la figura del llibre, llibres a tall de mapa urbà. Cachetejack, el 2021, anà també un pas més enllà conferint entitat pròpia a cada il·lustració de llibre, diferenciant-los entre si.

Ara per ara, oberta de nou la crida per a la nova imatge, les bases es poden consultar a la pàgina web de la Plaça del Llibre. El termini per a l’enviament de candidatures finalitza el 17 de juliol de 2022 a les 00h.