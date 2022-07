L’Espai LaGranja ofereix hui la pràctica oberta de l’últim treball de Christine Cloux, ‘Corps seul’, una peça que reflexiona sobre el pas del temps a través del seu cos, el moviment i la seua biografia i allò que suposa ballar amb més de 50 anys. «Us mostraré moviments que formen part de la meua memòria, trets del repertori que, al llarg de la meua vida de ballarina, s’han incrustat en el meu cap i en els meus teixits», assenyala l’artista.

La ballarina i coreògrafa ofereix a l’espectador la seua dansa «més senzilla i més despullada». S’exposa davant el públic i ho fa «sent conscient que sin ell el seu art no es pot convertir en representació ni que existeix com a intèrpret», expliquen des de l’espai de recursos i mediació per a la dansa i les arts del moviment adscrit a l’Institut Valencià de Cultura.

La pràctica oberta és un moment de trobada amb Christine Cloux, pensat per a compartir de manera acollidora i distesa.